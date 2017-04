Det er Bjørn Edvard Torbo og Rolf Torbo som står bak møtene de kaller for Karls kafépå Folkvang. I det første møte fikk de fremmøtte orientering om diverse politiske prosesser i Groruddalen fra Jan Bøhler. Han snakket blant annet om Aker sykehus, storbylegevakta, Politihøgskolen og Oslopakke 3.

Det er fint å vite at Aker sykehus nå blir et lokalsykehus for Oslo øst. Tidsplanen nå er at det planlegges å stå ferdig i 2025 og utover. Det betyr at man kan få et nytt lokalsykehus om 8-10 år. Det er veldig bra, mener Bøhler.

Han tok opp kampen mot Høyresiden og deres forslag om å privatisere Aker i mellomtiden.



- Når vi endelig er i mål ønsker de å ta Aker ut av det offentlige. Det er helt sprøtt. Egendekningen er lav hos de private, og dette kan bli en viktig debatt i valgkampen fremover, mener han.

Kunnskap til dalen

Om Politihøgskolen mener Bøhler fortsatt at den bør flyttes til Groruddalen, etter at debatten blusset opp igjen som følge av Regjeringens liste over arbeidsplasser som foreslås flyttes ut av Oslo. Der sto Politihøgskolen, selv om Venstres (som forøvrig var det initiativtakende partiet til forslaget) Ola Elvestuen vil at skolen havner i Groruddalen.



- Det blir en stor sak fremover. Det kan gi flere arbeidsplasser og en kunnskapsarbeidsplass som Groruddalen behøver, sier han.



Han tok også opp tverrforbindelse i Groruddalen.



- Det har vært uklarheter i Oslopakke 3 rundt dette. Det skal være reforhandling til sommeren, og da jobber vi for 70 prosent statlig finansiering, sier han.

Vekker politikken

Målet med Karls kafé er å engasjere til debatter og politisk interesse blant lokalbefolkningen.



- Vi ønsker å tiltrekke unge medlemmer i vårt lag, og dette er en spe start på det arbeidet. Det er veldig hyggelig at veteranene dukker opp også, smiler Bjørn Edvard Torbo.



De ønsker å øke interessen rundt politiske prosesser på Høybråten. Navnet Karls kafé har også en spesiell betydning.



- Det kommer etter Karl Andersen fra Høybråten, forteller Rolf Torbo.



- Det skal ikke vare være en Arbeiderparti-kafé, men det setter jo helt klart preg på samlingen. Vi skal fremover ha temaer som kan engasjere bydelen som ungdomstilbud, bolig- og ruspolitikk. Neste møte er 22. april, smiler Torbo.