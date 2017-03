Alna barnevernstjeneste har fått nyoppussede lokaler i Jerikoveien 20 på Lindeberg. Dermed har de flyttet fra noe slitne lokaler på Haugerud. De moderne lokalene ble åpnet med brask og bram av bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap).



- Det er slik at vi tilbringer svært mye tid på jobb hver dag og nesten hele året - da vet vi at det er mange faktorer som er med på å gjøre arbeidshverdagen fin og god, sier han.



Han mener en samlokalisering av tjenester er bra for bydelens innbyggere.



- Disse lokalene er utformet på en ny måte og der grunntanken er aktivitetsbaserte arbeidsmiljø og der samspillet mellom kollegaer og fag skal utvikles til beste. Det å bli inspirert i hverdagen og se på nye måter og jobbe kan være spennende. Så jeg håper at disse nye lokaler da kan bidra til god arbeidsutførelse og økt jobbglede, sier Røli.



Tunge og viktige saker

Han er klar på at barnevernstjenesten har en tung oppgave i bydelen.



- Vi som er i lokalpolitikken får ofte redegjørelse fra barnevernet og vi vet litt om det som fyller hverdagen. Vi er stolte over det som gjøres av jobb og vi vet at det kan være tunge og viktige saker barnevernet har å behandle. Da er nettopp dette med gode kollegaer viktig. Og da nærhet til kollegaer som kan bidra med råd og oppmuntring, mener han.



Bydelsutvalgslederen hadde med seg en gave - et bilde de kan ha på veggen.



- Det å flytte inn i nye lokaler og selv være med på å fylle det med gode kollegaer er alltid spennende, sier han.



Sammen med avdelingsdirektør for oppvekst og kultur, Ellen Liljedahl, barnevernsjef Guro Owren, og bydelsdirektør Tore Olsen Pran, fikk han en omvisning i de nye lokalene.



- Jeg tror at denne jobben dere gjør vil bli påvirket av disse ytre rammer.