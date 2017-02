Regiondirektør for NHO Oslo og Akershus, Nina Solli, reagerer sterkt på de nye reglene om eiendomsskatt for bolig, næring, verk og bruk som byrådet nå går ut med.



– Jeg har truffet flere bedriftseiere som reagerer på den nye skatten. De reagerer først og fremst på måten dette gjennomføres på. Dette er hastverksarbeid på grensen til det uforsvarlige, sier regiondirektør Nina Solli.



Det hun mener er at hun har fått beskjed om at enkelte bedriftseiere reagerer på måten en taksering har foregått på.



– Takstmenn får betalt for å taksere per enhet. Det betyr at enkelte har opplevd en takstmann som kun ser på eiendommen fra utsiden og bruker under ti minutter på en takst som skal stå i ti år. Det er useriøst, hevder Solli.

Vil skremme dem bort

I den anledning har NHO bedt om et møte med byråden. De avventer fremdeles svar. Bedriftseiere er derfor usikre på fremtiden.



– Det hersker stor forvirring blant bedriftene. Dette er på grensen til uforsvarlige. Særlig for bedrifter som skal skatte av produksjonsmidlene. Dette er en håndtering som kan skremme investeringer bort fra Oslo. Oslo kommune må ha en attraktiv næringspolitikk. Vi trenger et variert arbeidsliv i hovedstaden, sier hun.



Den nye næringsskatten betyr at bedriftseiere kan få et skattekrav på rundt 700 millioner kroner.



– NHO Oslo og Akershus mener byrådet først må avklare virkningene på bedriftene og arbeidsplassene. Å påføre bedrifter en betydelig skatteøkning i krevende økonomiske tider, er dårlig timing, sier Solli.



