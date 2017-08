RASER: Rødts 1. kandidat Bjørnar Moxnes er ikke spesielt glad i det han kaller «velferdsprofitører» som han mener for eksempel utnytter barna i private barnehager. Det fikk han tydelig fram under et møte med egne velgere på Veitvet senter. Nå viser nye målinger at Rødt raser også forbi sperregrensa.