Bydel Stovner er først i byen til å heldigitalisere trygghetsalarmene. Nå skal det gjennomføres et pilotprosjekt med Stovner i tet, etterfulgt av Bydel Alna og Grorud, som skal kartlegge rundt 2000 brukere. Nå er bydelen snart ferdig med å kartlegge 400 – en av dem er Reidun Martinsen. Hun fikk et staselig besøk av byrådslederen, som fikk æren av å kartlegge hennes behov.

– Dette er fremtidens måte å jobbe på, sier han.

Sammen gikk de gjennom et nøye utarbeidet skjema med spørsmål om Reiduns helse og rutiner.



– Det å bruke den ekspertisen vi har til å lage gode spørsmål som gjør at man kommer nær brukerne for å kartlegge behovene de har er utrolig viktig.

Bo lenger hjemme

Han roser Stovner bydel for initiativet til kartleggingen og heldigitaliseringen. Tidligere har alle slike prosesser foregått på papir.

– Det er et lite prosjekt, men det er særdeles nyttig. Man har klart å få inn gode spørsmål, samler inn data og frigjør arbeidskraft, sier han.

Målet er at eldre skal kunne bo enda lenger i sine egne hjem.



– Det er veldig lurt å bruke trygghetsalarmer som en start på kartleggingen. Jeg ser veldig fram til dette samarbeidet, og mener at dette er veien å gå, forteller byrådslederen.

Reidun er ikke redd for å prate med folk og nølte ikke da bydelen og Johansen ville komme inn i den julepyntede stua hennes på Vestli.

– Jeg trenger egentlig ikke noe juletre heller når jeg får Raymond på besøk, sier hun.

Avgjør tjenestebehov

En satsing på velferdsteknologi er noe Stovner bydel går inn for i årene som kommer. Digitale alarmer gir tekniske og sikkerhetsmessige fordeler, og kan gi bedre kunnskap om brukerne i bydelen og deres behov. Systemet er under utarbeidelse og i løpet av noen uker skal alle brukere være kartlagt og alle alarmer byttet ut.

For å avgjøre hvilke tilleggstjenester som skal integreres i den nye alarmen, som GPS og fallsensor, og samtidig få bedre kjennskap til våre brukere, er det nødvendig å snakke med brukerne. Da byrådslederen fikk satt seg ned med Reidun fikk han på kort tid oppsummert hvilken grad av hjelp hun trenger. Hun klarer seg for det meste alene, men er litt redd for å gå ut på grunn av sykdom og frykt for å falle.



– Snart har vi like mye kunnskap om Reidun som Kiwi har. Siden dette er et lite prosjekt ser man ikke hvor stort og viktig det egentlig er.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.