Regjeringen svarer om eierseksjonsloven

Saken om eierseksjonsloven (Prop. 39 L) som denne våren skal behandles på Stortinget nå er svært komplisert. Avisen skrev i forrige uke om Jan Bøhler (Ap) som ber Groruddalen samle seg til kamp mot bolighaier og utleiere som kjøper opp flere enn to boliger i et sameie. Han er valgt til saksordfører og skal lede arbeidet med å lage en innstilling og vedtak til eierseksjonsloven.

Laabak innrømmer at loven som den er i dag kan være enkel å omgå.



– Departementet mener likevel at den i noen grad virker begrensende på hvor mange leiligheter én og samme person vil kjøpe i et sameie; noe arbeid er det tross alt forbundet med å opprette aksjeselskaper. Derfor tror vi at mange av de som investerer i flere utleie-leiligheter vil velge å kjøpe flere leiligheter i ulike sameier fremfor å etablere aksjeselskaper for å kunne kjøpe flere enn to i det samme sameiet, mener han.

Les også: Ber Groruddalen mobilisere til kamp



Har sett på regelendring

Regelens formål er, for det første, å unngå at for stor makt samles på én og samme hånd når det skal tas viktige avgjørelser i et sameie.

For det andre er regelens formål å unngå for stor grad av utleie i det enkelte sameiet. «Hyblifisering» har vært et mye omtalt begrep i Groruddalen, spesielt på Vestli.

Leder av Vestli vel, Annstein Garnes, har flere ganger sagt at han er lei av at utleiere kjøper opp flere leiligheter under forskjellige navn og leier ut til mange om gangen.

I arbeidet med den proposisjonen vi nå har lagt frem for Stortinget, så vi på om det var mulig å skjerpe regelen, slik at den ikke så lett kan omgås, sier Laabak.

– Vi vurderte å forby aksjeselskaper med samme eierskap å kjøpe flere enn to leiligheter. Vi fant imidlertid at det var flere juridiske hindre, blant annet i aksjeloven, for å skjerpe regelen.

Må skille mellom to lover

Han hevder også at det som står om borettslagsloven i forrige artikkel er feil.



– Det ikke er riktig at det står i borettslagsloven at et flertall på generalforsamlingen i et borettslag kan forby utleie, forteller Laabak.

Les hele saken i vår papiravis og eAvisi dag, onsdag. Saken har blitt kortet ned for nett.