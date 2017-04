Rees håper hensyn til lokaldemokratiet og grønnere byutvikling blir lagt vekt på i planleggingen videre.



- Det er ganske sensasjonelt dersom Høyre og Venstre nå setter til side det tverrpolitiske samarbeidet vi i mange tiår har hatt om Oslopakkene, for å tvinge gjennom en utvidelse av motorveien inn til Oslo fra vest, forteller han.



Han forteller at det foreløpig ikke er helt klart hva Regjeringen, KrF og Venstre har blitt enige om.



- Det mest konkrete jeg kan se er at de har bedt Statens vegvesen lage en ny plan som senere skal legges frem for Stortinget. Vi får sette vår lit til at hensyn til lokaldemokrati og moderne byutvikling vil bli vektlagt høyere av de som blir valgt inn på Stortinget til høsten og som skal behandle den saken en gang i fremtiden, mener han.

Ikke overraskende

- Det overrasker meg ikke at Frp går inn for mer kø, kork og kaos. Frp har i Oslo bystyre gått mot alle tiltak som vil gjøre noe med den farlige luftforurensingen som mange sliter med i Groruddalen, ikke minst Oslopakke 3-avtalen som sikrer finansiering av mange viktige kollektivprosjekter og som vil redusere luftforurensingen kraftig. Groruddalen trenger satsing på bedre kollektivtransport, sykkel og gange, ikke mer biltrafikk, mener han.

Skal følge med

Rees synes det er positivt at planleggingsmidler til baneløsningen er foreslått i NTP, og skal følge med på om det realiseres.



- Jeg er bekymret for at regjeringen legger opp til å skyve dette ut i tid, sier han.



- Det er gledelige nyheter at både Fornebubanen, ny sentrumstunnel på t-banen, og ny jernbanetunnel nå er tatt inn i NTP. Det er svært viktige prosjekter for Osloregionen. Det er en større satsning på storbyene i denne transportplanen enn den forrige, men vi mener satsingen på grønn og moderne transport bør styrkes enda mer ved å bruke mindre penger på motorveier inn til byene. For eksempel mener vi nytt signalanlegg på T-banen også burde vært med i planen, et viktig nasjonalt prosjekt som blant annet vil gi mye høyere frekvens på t-banen også i Groruddalen.



