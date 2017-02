Signerte avtale om garantert læreplass

Intensjonen er at lærlingeklausulen skal inn i alle standardavtaler i Oslo kommune. Avtalen innebærer at alle søkere fra Osloskolen til læreplass i tømrerfaget, malefaget og murerfaget er garantert læreplass – dersom de innfrir noen krav bransjen har utarbeidet. Avtalen ble signert på Kuben yrkesarena.



– Det er en treårig avtale. Den er bra for trygghet og motivasjon. Vi ønsker flere lærlinger, men da må en lærlingeklausul inn i alle relevante kontrakter, forteller Arvid Søgaard i Opplæringskontoret for tømrerfaget.



Han er opptatt av oppslutningen av lærebedrifter, og forteller at de stadig driver rekruttering for å kunne tilby nok læreplasser.



– Terskelverdien blir viktig, og hvor store anbud man forventer man kan ha med en lærling. Jo lavere jo bedre, sier han.

Osloungdommen konkurrerer

Leder i Utdanningsetaten, Bente Fredheim, forteller at de har hatt en økning i antall søkere til byggfag de siste årene. Akers Avis Groruddalen har tidligere skrevet om den vanskelige rekrutteringen til yrkesfag – og den høye «drop-out» prosenten.



– Oslo er i en særstilling. Vi har 50 prosent lærlinger fra andre fylker, de fleste av dem fra Akershus, noe som betyr at Osloungdommen konkurrerer i mye større grad om læreplasser i hjemkommunen enn andre, forteller hun.



Hun ser lyst på fremtiden.



– Det trengs mye framsnakking. Totalt i Oslo er det 80 prosent som fullfører og består videregående opplæring. Noe lavere på yrkesfag. På Kuben har de gått fra 66 prosent som fulfører til 80 prosent, forteller Fredheim.



– Derfor er det viktig å synliggjøre gode resultater og læreplassgarantien, slik at både foresatte og de unge ser mulighetene som ligger i å velge yrkesfag.



