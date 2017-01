Nettsiden har en oversikt over velferdsteknologi som skal gjøre livet hjemme enklere. Flere eldre velger å bo hjemme lenger. Produktene som presenteres på nettsiden kan man få kjøpt i butikker i hele landet, og er tilgjengelige for alle. Målet er å ha all informasjonen samlet på et sted. Horne er imponert over resultatet.



– Det har skjedd mye de siste 15 år med teknologisk utvikling. Selv har jeg en mor på 75 år som bruker teknologi mye. Hun skal gjerne ha alt nytt, og fikk tidlig installert internett, forteller Horne.



Prosjektet er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming.



Denne nettsiden kan hjelpe eldre og pårørende. Det må heller ikke være så avansert. Jeg er glad for at Oslo kommune tar initiativ til dette, og håper Oslo kan være en inspirasjon til resten av landet, sier hun.

Samarbeid med Almas hus

På nettsiden finner man et utvalgt av hjelpemidler hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus. Almas hus viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv svikt eller demens. Alle som ønsker det kan besøke Almas hus som ligger på tomta til Aker sykehus. Der blir man tatt imot av fagpersoner fra Senter for fagutvikling og forskning eller Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.



– Vi oppsøkte personer på dagsentre og fant ut at det er mange som er opptatt av teknologi og data. Det var også noen som rygget litt unna fordi det var ukjent. Men vi lærte at behovet om hverdagsteknologi er informasjonen, forteller prosjektleder fagkoordinator Sigrid Aketun.

Tanker fra pårørende

På nettsiden finnes også en blogg, skrevet i samarbeid med en pårørende, Jonas på 45 år fra Bydel Bjerke. Han har to barn og en samboer, samt en svigermor med Alzheimer. På bloggen kan man lese om Jonas sine egne erfaringer med nettsiden og hjelpemidler.



– Det har vært spennende å få lov til å bidra med våre erfaringer, forteller han.



Saken har blitt kortet ned for nett. Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.