Jeriko skole er en av skolene som skal nyte av det såkalte «MerLæring 1-4». Skolen har 192 elever og 17 lærere ansatt. Til skoleåret 2017-18 får de to ekstra lærere.



– 21 barneskoler i Groruddalen får mellom to til fem ekstra lærere ut i fra skolens størrelse og utfordringene skolene har. Rommen og Veitvet ble med i programmet i fjor med fem ekstra lærere hver, og 19 barneskoler til får i år flere lærere, forteller skolebyråden.



På den måten kan lærerne ta ut de elevene som henger etter i undervisningen og intensivere denne i seks uker. Da kan læreren rette oppmerksomheten mot de resterende elevene i klasserommet.



Skyldes mange forhold

– Det ligger jo noe i bunn ved at Groruddalen får så mange ekstra lærere. Er dette et resultat av feilslått politikk?



– Det er klart at det er de i de områdene med store levekårsutfordringer at behovet er størst og det er en betydelig andel som trenger særskilt norskopplæring av de man ser «scorer» lavt i lesing og ligger under en kritisk grense. Det kan skyldes mange forhold, som et krevende arbeidsmarked og boligpolitikken som har blitt ført i Oslo, men det viktigste for meg som skolebyråd er at alle skal få like muligheter uavhengig av hvilke skole man går på, sier hun.



– Derfor innfører vi en positiv forskjellsbehandling av skolene i år og bruker mer penger på skolene som trenger ekstra ressurser for å utjevne forskjeller.

Flere elever under grensa

Jeriko skole skal bruke de ekstra lærerstillingene til å etablere et utviklingsteam, etablere en 50 prosent faglederstilling, og 150 prosent mestringslærer som kan igangsette tiltak for elever i risikosonen. I følge rektor Ricke Møller har Jeriko skole et høyt skolebidrag (tallet er 4), men det er ikke nok.



– Vi har 36 prosent av elever med vedtak om særskilt norskopplæring. Vi ønsker at andelen på nivå 1 skal være under ti prosent, sier hun.



Det er spesielt fem elever de er bekymret for på skolen. Men de nye lærerne skal ikke bare gjøre slik at de som henger etter kan få ekstra undervisning. Det skal også gjøre det enklere for de som trenger mer stimuli å bli sett. Ofte er det et stort fokus på elevene som faller fra.



