Skaper ikke gode bomiljøer

– De boligene vil ligge i rød støysone rett ved E6. Det har vi gått imot, sier han.



Karihaugveien 22 er et storstilt boligprosjekt med 660 leiligheter, en barnehage og dagligvarehandel på tomta mellom Karihaugen og Gransdalen.



– Vi ønsker heller at det etableres næringsbygg mot E6 med et åpent tun innenfor, sier han.



– Det hører ikke hjemme at et departement kan oppheve den biten som har en egen forskrift, at man ikke skal bygge i rød støysone.



Hallme tror ikke det vil skape gode bomiljøer på sikt.



– Det er nettopp det som ikke vil skje. Hvis man presser dette igjennom er jeg sikker på at man vil få en sterk utskiftning i korte perioder, og det skaper ikke et homogent borettslag, sier komitélederen.