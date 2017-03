Å ha problemer med tennene sine gjør vondt. Virkelig vondt, både for oss mennesker og dyrene våre. Som menneske kan vi plukke opp telefonen, ringe tannlegen og fortelle hva som plager oss. Derimot er det vår oppgave å oppdage når kjæledyret vårt har det vondt.



– De fleste kjæledyr får problemer med tennene sine. De kan få tannpine, tannstein eller betennelser i tannkjøttet. Blir det ikke oppdaget tidlig, kan det føre til store smerter og resultere i omfattende operasjoner, sier veterinær Tonje Seim-Wikse hos Kalbakken Dyreklinikk.

Det er opp til deg som eier å følge med, passe på – og aller helst hindre at problemene oppstår.

Kan bli svært alvorlig

Dyrlegene Tonje Seim-Wikse hos Kalbakken Dyreklinikk og Anette Navestad Tåsåsen hos Løren Dyreklinikk ser mange forskjellige tilfeller av plager i og rundt tennene blant kjæledyrene som kommer inn. Tannplager er noe som enkelt blir oversett av selv ellers godt oppmerksomme eiere.



– Så mange som 3 av 4 hunder og katter som kommer til oss har tannproblemer, forteller Seim-Wikse.



Og det er viktig å ta disse problemene på alvor.



– Det som begynner som en liten skade, kan utvikle seg til et stort problem, og i verste fall føre til nyre- og hjertesykdommer, sier Seim-Wikse.



Hele 80 prosent av alle hunder over to år har et eller annet problem med tennene sine.

De fleste blir rammet

Det er svært stor sannsynlighet for at din firbeinte bestevenn blir rammet dersom man ikke gjør noe for å forebygge tannproblemene.

Små hunderaser har flere problemer enn andre hunderaser, rett og slett fordi det kan bli trangt med 42 tenner i en liten munn.

– Katter er også utsatte for tannsykdommer og de fleste katter som har passert 5 år ser vi har både tannstein og tenner angrepet av sykdom, forteller Seim-Wikse.



Hunder og katter er mestre i å skjule smerte, man må derfor sjekke nøye etter i munnen på dyret sitt og bruke luktesansen for å oppdage tannproblemer. Dårlig ånde er et varsel om at noe er galt.

Det skal ikke lukte vondt av munnen til verken katter eller hunder, sier Seim-Wikse.

Sjekk tennene gratis

Kalbakken og Løren Dyreklinikk tilbyr gratis sjekk av tenner. På den måten kan du unngå at kjæledyret ditt lider i stillhet, uten at det vil koste deg noe.



– Vi vet hvor vondt disse tannproblemene kan gjøre, og ønsker å bidra til at de blir oppdaget så tidlig som mulig. Lenge før de har fått sjansen til å utvikle seg til noe mer alvorlig, sier Anette Navestad Tåsåsen hos Løren Dyreklinikk.



Foruten å sjekke tennene hos profesjonelle, er det minst like viktig å pusse tennene til kjæledyret sitt. Gjerne hver dag.



– Pussingen hindrer at det danner seg plakk og tannstein, som er syndebukken bak tannkjøttbetennelse og tannrotbetennelse, sier Seim-Wikse.



Det finnes tyggeleker og andre hjelpemidler dersom kjæledyret ditt ikke lar deg slippe til med tannbørsten.