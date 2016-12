Status for brakkene på Rødtvet

Akers Avis Groruddalen har tidligere skrevet om Sletteløkka 44 og opprettelse av brakkerigg. Eiendommen ligger i randsonen mellom bydelene Grorud og Bjerke, rett ved avkjøringa til Trondheimsveien på Rødtvet. Naboene til tomta startet «Aksjon Sletteløkka 44» for å få til boligbygging på tomta. I 2015 svarte kommunen med å gi tillatelse til brakkerigg i tre år.

– Rammetillatelse ble gitt 22. mai i fjor, med en varighet på tre år. Treårsfristen begynner å løpe fra endelig vedtak i saken, sier han.

Vedtaket om brakkerigg ble påklaget til Fylkesmannen som betyr at det endelige vedtaket i saken skjedde 25. september i fjor,

Skal fjernes i 2018

Dette betyr at brakkene skal være fjernet innen 25. september 2018.



– Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at brakkene fjernes, forteller kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten.

Han innrømmer at de ikke har mottat søknad om brukstillatelse som i bunn og grunn betyr at brakkene ikke kan tas i bruk.



– Det er gitt igangsettingstillatelse, men vi har ikke mottatt søknad om brukstillatelse – noe som må være på plass før boligbrakkene kan tas i bruk, forteller Larsen.

– Vi har mottatt en henvendelse i saken, fra tiltakshaver, som anmodet om forlenget varighet av tillatelsen. Til dette har vi svart at en slik vurdering forutsetter innsendelse og ny behandling av en helt ny søknad. Det vil si at vi først kan tar stilling til en forlengelse når vi eventuelt mottar en søknad. En slik søknad står tiltakshaver fritt til å sende inn, forklarer han.