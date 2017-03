Støtte til el-lastesykkel fulltegnet på to timer

Tiltaket er en del av satsingen for å skape gode alternativer til kjøring av bil i og rundt sentrum.

Vi har som målsetning å redusere biltrafikken i Oslo. Da må vi gjøre det lett for folk å parkere bilen. El-lastesykler vil bli en viktig del av løsningen for mange, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo.

Oslo har blant verdens mest offensive klimastrategier. Byen skal redusere 50 prosent av CO2-utslippene innen 2020. Støtten til el-lastesykler er et av mange tiltak som iverksettes for å lykkes med å redusere bilbruken i Oslo.

El-lastesykkel erstatter bybilen

Målet med tiltaket er å kick-starte etterspørselen etter el-lastesykler, slik at de raskt kan tas i bruk av mange, som et godt alternativ til bil. Suksessen i tiltaket måles derfor ikke i hvor mange som kjøper el-lastesykkel med støtte, men hvor mange som etterhvert kjøper uten støtte.



– Hvis vi skulle gitt bidrag til alle el-lastesykler ville dette vært en dyr ordning, men erfaringen fra den tidligere støtteordningen for elsykler har lært oss at dette er en effektiv måte å skape et nytt marked, sier Sørensen.



Derfor gir Oslo kommune en liten sum penger til de første som søker for å få de første el-lastesyklene ut i gatene.

Gitt økonomisk støtte

Oslo kommune har gitt 303 personer økonomisk støtte på inntil 10.000 kr til innkjøp el-lastesykler etter ”førstemann til mølla”-prinsippet. El-lastesykler er godt egnet for både transport av varer og henting/levering av barn i barnehage og på skole.

For fire år siden visste jeg knapt hva en elsykkel var. Nå er de overalt og bidrar til å gjøre hverdagen lettere for folk flest.

– De ser fantastiske ut og de fungerer utmerket. De over tre hundre el-lastesyklene håper vi vil vekke oppmerksomhet og inspirere resten av byens innbyggere til å parkere bilen, sier Sørensen.



Det finnes allerede et stort utvalg el-lastesykler tilgjengelig og nye varianter utvikles i raskt tempo. Flere nye forhandlere har åpnet i Oslo den siste tiden.