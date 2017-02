I 44 år har lokale ildsjeler kjempet om badet på Stovner som nå har fått midler til realisering. Byggestart er i 2019 – helst før – og det kan bli varmtvannsbasseng med vannsklie. To millioner kroner er bevilget av bystyret til prosjektering.

Det blir bra å få inn ulike elementer på Stovner. Et varmtvannsbasseng er viktig for pasientgrupper og rehabilitering, men vi ser andre steder at slike varme bassenger brukes av mange. Det er rett og slett ganske fint, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun har overlevert bestilling om gjennomføring av prosjektfasen for et nytt bad på Stovner til Kultur- og idrettsbygg (KID) som skal samarbeide med Plan- og bygningsetaten (PBE).



– KID har nå fått oppdrag om å lage prosjekteringen ferdig til slutten av sommeren, og så skal det videre til kvalitetssikring for å se at vi har truffet på kostnadene, forteller hun.

Startskuddet har gått

Byråden er ganske selvsikker på at de har klart å lande et nøyaktig bade-budsjett.



– Pengene som er avsatt er 300 millioner kroner.



I slutten av januar var byråden og etater på befaring i Asker for å lære om hva som kan forme Stovner bad og Tøyenbadet.



– Bestillingen som nå er sendt til KID er startskuddet for at et virkelig bad kommer til syne i Fossumdumpa. Fram til nå har vi ventet på VPOR Stovner-Rommen (veiledende plan for offentlig rom) som ble behandlet i bystyret før jul, og pengene. I bademeldingen sto det at man ønsket bad på Stovner, men det var ingen penger der. Nå er det på plass, og vi har trykket på knappen, forteller byråden.



– Vi vet at bydelen ikke ønsker et gigantisk badeland. Det blir et lokalt bad som kan brukes av mange i Groruddalen.



