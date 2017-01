SV-Valen til Furuset

SV-lokallagene i Groruddalen har gått sammen om å invitere til et åpent møte om fordelingspolitikk. Møtet er åpnet for alle interesserte. Hovedinnleder på møtet er SVs nestleder, Snorre Valen. Han sitter i finanskomiteen på stortinget, og har jobbet mye med skattepolitikk- og fordelingspolitikk. Valen vil fortelle hva SV ønsker å gjøre for å bekjempe fattigdom og redusere klasseforskjellene i samfunnet.

SV skriver i en pressemelding at forskjellene i Norge øker. Lavinntektsgruppene har nesten ikke inntektsvekst, og sidenårtusenskiftet har antallet fattige barn doblet seg. Over 90 000 barn lever nå i fattige familier, i mange områder i Groruddalen gjelder dette over 20 prosent av barna. Dette er noe av det Valen skal snakke om i kveld.

På møtet vil også Sigrid Hagerup Melhuus fra Tankesmien Agenda snakke om hvordan man kan redusere forskjellene i Norge. Møtet begynner klokka 19 på Furuset.