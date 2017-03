Tallet er fire

Fra Høyre stiller Afshan Rafiq (Stovner), Else Marie Brodshaug (Grorud), Helge Selstø (Bjerke) og Konrad Værnes (Alna). Det betyr at det er fire av Høyres 35 Oslo-delegater som kommer fra Groruddalen. De tar med seg litt av hvert de ønsker å jobbe med.



- Integrering er viktig i vår dal og vi vil jobbe for at norskopplæring for nyankomne blir prioritert. Vi ser også viktigheten i at alle barn kan norsk før de begynner på skolen, sier Selstø.



Høyre er representert i alle bydelsutvalgene i Groruddalen. Høyre-politikerne ønsker å fremheve den dårlige lufta i Groruddalen.



- Dalen vår er sterkt belastet av forurensing og vi vil jobbe for gode løsninger som reduserer utslipp og svevestøv. Et renere og grønnere samfunn vil vi oppnå ved å bruke skatte og avgiftspolitikken slik at gode løsninger er lønnsomme og kommer raskt på plass.



De nevner også arbeidsplasser, utbygging av kollektivløsninger, kultur og idrett. Høyres landsmøte arrangeres nå - fra 9. til 12. mars på Gardermoen.