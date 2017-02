I forrige uke gikk kommunal- og moderiniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ut med beskjeden om at de ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Rundt 1200 årsverk og 600 studieplasser på politihøgskolen vurderes flyttes ut. Nå ligger skolen på Majorstua.



Elvestuen er opptatt av å løfte fram Groruddalen som en eventuell lokasjon for skolen – og forteller at han ikke ønsker at studieplassene forsvinner fra hovedstaden. Så fremt er det Venstre som har stått i bresjen for å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, deriblant politihøgskolen.



- Hvorfor står politihøgskolen på utflyttingslista som Venstre har vært med på å utforme da?



– Det er ikke snakk om å flytte skolen ut av Oslo, men å se på ny lokalisering. Det inkluderer steder i hele Oslo, særlig i Groruddalen. Det har vært et ønske gjennom mange år, og nå er muligheten her. Det vil være veldig viktig både for byen og Groruddalen å få inn et så tungt kompetansemiljø, mener han.

Manglet slagkraft tidligere

Akkurat de samme sistnevnte ordene ytret han under valgkampen i 2011. Det er valgår i år også, og Elvestuen legger ikke skjul på at Venstre vil øke velgermassen på østkanten. Han mener også at Groruddalen har mange tomter å ta av, blant annet Kjelsrud i Bydel Alna.



Politihøgskolen har tidligere vært diskutert til Kjelsrud, som også var et populært valg for utvikling og medielandsby dersom Oslo fikk OL i 2020. Nå er området omringet av næringsbygg.



– Det har lenge vært et ønske om å få politihøgskolen hit. Hvorfor har det da ikke skjedd noe siden du gikk ut med det samme budskapet i 2011?



– Jeg tror ikke det har vært nok kraft bak. Det har vært initiativ fra flere partier i Oslo, og Venstre har hatt det i sitt partiprogram i mange år. Men det er først nå, med utflytting av arbeidsplasser som et større prosjekt, at denne muligheten har kommet opp, sier han.

Kan binde dalen mer sammen

Det er ikke bare Venstre som har ønsket seg politihøgskole til Groruddalen. Flere ganger har Groruddalen Miljøforum ytret at de vil ha flere prestisjeinstitusjoner til dalen – som skolen og NRK.



Eiendomsselskapet NHP har tidligere uttalt til avisen at de er positive til planer om politihøgskole i Groruddalen, og peker på Kjelsrud-området. Elvestuen understreker at det er flere tomter som kan være aktuelle, men at Kjelsrud burde stå høyt på lista.



– Tomta er sentralt plassert og kan binde sidene i Groruddalen mer sammen. Det er absolutt tomter som er aktuelle for plass til skole og det man trenger til ny lokalisering. Men det viktigste blir nå at kommunen får avklart de aktuelle tomtene så det blir mer konkret og de kan være en deltaker i den statlige utredningen som kommer nå. For den skal komme, påpeker han.



