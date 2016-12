Tar regninga for undervarme

Jesperudjordet ble ferdigstilt i år med undervarme og nytt kunstgress. Som en del av Oslo kommunes satsing på Stovner har Bymiljøetaten med midler fra Groruddals-satsingen gått inn med penger til undervarme. På den måten kan man spille fotball på Stovner – hele året rundt.

– Dette gjør vi for at man skal kunne drive med idrett her hele året og for å få flere baner med undervarme i Oslo. Det er et vinterland vi bor i og dette vil øke bruksverdien. Banen vil kunne brukes i 12 måneder, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) har tidligere uttalt til Akers Avis Groruddalen at hun har som mål å bygge fire kunstgressbaner i 2017 – også en til med undervarme på Kalbakken.



Får det på plass

Da hun kartla kunstgressbaner sammen med Oslo Fotballkrets fant hun ut at det var en skjev fordeling i byen. Jesperudjordet er så langt den eneste banen med undervarme på denne siden av byen.



– Dette er bra for idretten og bra for unga som får et godt tilbud. Jeg vet foreldre og de som bistår med frivilligheten også blir kjempeglade for dette, sier Johansen.

– Det skulle bare mangle at vi fikk det på plass. Det har vi gjort nå.

Et undervarme-anlegg kan variere i pris. Utfordringen blir vedlikehold av banen, som kommunen nå tar seg av.



– Det vi går inn med for å få investeringen i orden er i underkant av 100.000 kroner. Sånn sett er det smått i et stort perspektiv. Men det måtte gjøres slik at alt kom på plass.