– Vi opplevde at det her fungerte bra. Gode bidrag fra politikerne og administrasjonen, og bra oppmøte både til åpen halvtime og i salen generelt, sier BU-leder Mobashar Banaras (Ap).



«Salen» var i dette tilfellet kafeen på Romsås nærmiljøsenter, der de frivillige bidro til å rigge til den tradisjonelle BU-hesteskoen.



– Hvorfor falt valget på Romsås som første stopp for det omreisende bydelsutvalget?



– Det er ofte Romsås-interesser oppe i åpen halvtime, og området har mange engasjerte beboere som gir oss tilbakemeldinger på arbeidet vårt. I tillegg har vi jo den lokalhistoriske biten med at Romsås tidligere var en egen bydel. Derfor virket det naturlig å begynne der nå som vi skulle ta BU-møtene ut til publikum, sier Banaras.

Et bortgjemt stebarn?

Og at bydelsutvalget besøkte Romsås virket ikke å komme et øyeblikk for tidlig for de politisk engasjerte beboerne.

Helt ærlig så har vi følt oss som et stebarn de forsøker å gjemme bort, sier Per Henning Sørensen fra Romsås Vel.

– Bra at de kom opp hit. Da føler vi i litt større grad at vi faktisk tilhører Bydel Grorud, supplerer Berit Sørensen.



BU-leder Banaras understreker at Romsås er like viktig som alle de andre delbydelene.



– Vi tar Romsås på alvor, det er jo derfor vi holdt møtet der.



Han lover samtidig at de på ingen måte har glemt eller gjemt Romsås når det gjelder politiske saker heller.



– Vi bestemte jo for to år siden å gjenåpne nærmiljøsenteret, og forlenger det prosjektet. Samtidig skal vi også se nærmere på Romsås og hvilke saker som kan være aktuelle å ta videre til budsjettforhandlingene til høsten.

Eksperimentet fortsetter

Første forsøk med «BU til folket» oppsummeres altså som en suksess av både bydelspolitikerne og Romsås-beboerne.

Jeg tror egentlig det er bra for oss i bydelsutvalget å komme oss litt ut av komfortsonen på Ammerud og kjøre møtene ute blant folket, sier Mobashar Banaras.

Han sier samtidig at de absolutt har planer om å fortsette med møter vekk fra sine vante lokaler.



– Vi har bare ikke valgt ut neste sted ennå. Det er mange gode alternativer i bydel Grorud, avslutter BU-lederen.

Dagens sitat

«Gjengene her oppe er de eldre. De har ikke noe tilbud, og ender med å henge på senteret» - Per Henning Sørensen, Romsås Vel.



