Oslo politidistrikt definerer hatkriminalitet som «straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne» i sin hatkrim-rapport fra 2015. Ammerudklubben inviterte byråden for mangfold og integrering til en markering av å bekjempe fordommer. I tillegg til å markere den internasjonale dagen mot rasisme fikk han være med på en hyllest til de som er annerledes -det var også verdens downs-syndrom dag.



- I dagens debattklima er det enda viktigere at vi tar et tydelig standpunkt mot alle former for rasisme og diskriminering. Oslo blir stadig mer mangfoldig, og vi må klare å mestre mangfoldet for at byen vår skal fortsette å være en attraktiv by å vokse opp i for barn og unge, mener Lippestad.



- Det er viktig å ta ungdom på alvor. Her på Ammerud er det ordentlig kvalitet.

Har laget en plakat

Det er OXLO - Oslo Extra Large og Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune som står bak markeringen, og 21. mars er den internasjonale FN-dagen mot rasediskriminering. De har sammen med Osloungdom laget en plakat med utsagt fra ungdommer i hele byen. På Ammerud fikk dansegruppene «Er det plass for meg» fra X-ray og A-Crew fra Ammerudklubben opptre. I tillegg fremførte rapperne Pascal og Borna (14) egenprodusert rap.



- Alle har rett til å bli den beste utgaven av seg selv. Det viktigste vi kan gjøre er å verdsette mangfoldet. Det viser denne klubben. Oslo skal bli verdens beste by til å mestre mangfold uansett legning eller bakgrunn, sier Lippestad.



I 2015 ble det registrert 133 tilfeller på hatkriminalitet, mot 64 i 2014. Totalt 70 tilfeller på grunn av etnisitet ble anmeldt i 2015, og politiet tror det er store mørketall.

Dialogmøte om rasisme

Politiet opprettet en egen gruppe på Manglerud politistasjon som spesifikt skal jobbe med hatkriminalitet. På Ammerudklubben fikk byråden være vitne til arbeid mot rasisme i praksis. Leder for Grorud ungdomsråd, Jamila Dausch, ledet et dialogmøte med ungdommer. De kastet en ball rundt i rommet, og den som fikk ballen måtte snakke ut. Det ble diskutert bruk av skjellsord, nedsettende språk, hvordan de forholder seg til folk som behandler andre dårlig på grunn av hvem de er og hvordan de ser ut, og hva man kan gjøre for å motvirke rasisme.



- For å være venner må vi være enige og bygge hverandre opp, mener Tim Lunaas Heggelund fra «Er det plass for meg»-gruppa.

Ble opprettet en egen gruppe

Monika Lillebakken leder hatkrim-gruppa på Manglerud politistasjon. Gruppa ble opprettet i september 2014.

Bakgrunnen var at man så man ikke behandlet hatkrim-saker godt nok og på en god nok måte. Riksadvokaten har sagt at det er en av få saksfelt som skal prioriteres, og det ble ikke gjort uten en egen gruppe, forteller hun.

Nå er de en etterforskningsgruppe som jobber med saker som blir merket hatkrim, og de lærer opp internt så politiet kan gjenkjenne slike saker.



- Vi vet det er store mørketall, og det er viktig å jobbe med tillit slik at sakene blir anmeldt. Vi jobber også ut mot organisasjoner som Antirasistisk råd og Islamsk Råd, sier Lillebakken.



