Tar trikken til Stortinget

Avisen har tidligere skrevet mye om forslag om trikk fra Sinsen, over Tonsenhagen og til Linderud. Bjerke SV har i lang tid kjempet for dette forslaget. Nå skal SVs stortingsrepresentant Heikki Holmås ta saken opp på stortinget.

– Vi vil at staten skal være med å betale halvparten av regninga for trikken fordi regjeringen og stortinget var enige om at når det kommer til viktige kollektivinvesteringer, skal staten dekke halvparten. Da vi forhandlet om Oslopakke 3-avtalen var staten villige til å betale halvparten for t-banetunnel og for vestkanten mot Fornebu, men ikke til Groruddalens viktigste kollektivprosjekt; trikken. Vi mener dette er landets mest trafikkerte bussrute, og at det derfor er avgjørende å investere i trikk, sier Holmås.

Håper på støtte

Han håper forslaget får stor oppslutning.



– Dette er et klart prosjekt. En ny t-banetunnel vil ikke komme før etter 2020, men trikken kan komme med en gang. Det er lett å love penger for fremtiden, men vi må levere i dag, sier Holmås.

– Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Oslo er med på dette. Vi forventer støtte fra Senterpartiet. I Oslo er Kristelig Folkeparti og Venstre tydelige på at de ønsker å støtte denne saken. Det håper jeg ikke bare er noe de sier i Oslo, men mener når de kan stemme på stortinget. Klarer vi å få til et vedtak om støtte til halvparten fra staten i løpet av våren, er jeg overbevist om at vi kan komme igang med byggingen i løpet av 2018, understreker han.

Et akutt behov

Leder av Bjerke SV, Bjarne Kristoffersen, mener det er viktig å få trikken på sporet igjen.



– Vi ble glade da Ruter kom med en langtidsplan som inkluderte trikken til Tonsenhagen og Linderud. Så kom Oslopakke 3, og det ble skjøvet ut i tid. For oss er det viktig å få trikken på sporet igjen. Det er et akutt behov for skikkelig transporttilbud her oppe og i sentrum. Derfor har vi jobbet med et initiativ til Oslo SV og løftet saken opp, sier han.

– Nå er det bare opp til de andre partiene å kaste seg på trikken.

Han reagerer på 31-bussens kapasitet.

– Man kan glemme å gå på den bussen med barnevogn eller rullestol. Det er en kollektivmessig katastrofe. Det er ingen annen rute i Norge som frakter så mange mennesker som 31-bussen. Man er nødt til å løse utfordringene i byen på en skikkelig måte, for Groruddalen, Oslo og nasjonalt.

