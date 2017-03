Avisen møter Roger Pihl like ved hans arbeidssted; Tiger forlag i Oslo sentrum. Roger Pihl er samfunnsdebattant, forfatter og leder av Fjellhus Vel. Onsdag 15. februar sto hans faste spalte Onsdagspihlsen på trykk. Denne gangen handlet det rett og slett om politikk og at all dritten slenges til Groruddalen, som planen om en ny motorvei på Tveita. Pihl har tidligere intervjuet flere topp-politikere og skrevet bøker for flere store navn. Flere han har snakket med har innrømmet at det er best å velge minste motstands vei. Og hvor er det? Jo, i Groruddalen.

Jeg tenkte lenge på den saken, og at kanskje tittelen var for tøff. Men det er vanskelig å få folk provosert. Det skal mye til. Men etter responsen å dømme er det tydelig at folk opplever saken på samme måte, sier han.

Hans direkte tilnærming har skapt debatt på avisens hjemmeside og Facebook-side. Eller, debatt og debatt. De fleste som kommenterer er enige med hverandre; det legges for mye dritt til Groruddalen. Og vi bråker for lite.



Bør gjøre om på forskriftene

Bakgrunnen for kommentaren til Pihl er utbyggingen av E6 Manglerudprosjektet. I fjor kom Statens vegvesen med sitt forslag om å utvide planområdet for Manglerudprosjektet. Leser man mellom linjene kan man fort se at dette prosjektet handler om å gjøre lufta i Østensjø bydel renere (der forsåvidt ordføreren bor), men at det vil gå på bekostning av flere steder i Alna bydel, som Tveita.



Det som vekker størst oppsikt er planene om at den nye E6-tunnelen skal munne ut ved Smalvollveien – og at den skal gjøres om til motorvei med åtte felter. Smalvollveien er nå en slags lokal to-felts vei fra Bryn til rundt Alna senter.



– E6 er veien til Europa. Varer fra Europa og andre land i verden kommer med båt og fraktes deretter med trailere til Norge. Mange må til Alnabruterminalen for å lastes om. Den trafikken blir bare større og større. Statens vegvesen vil ikke bygge tunneler mer enn fire kilometer fordi det står i forskriftene. Men da mener jeg det er forskriftene det er noe galt med. Det virker som det blir laget regler, man blir fanget av egne regler og så skal man se hvem som er flinkest til å følge de reglene, sier han.

Må ikke ødelegge bomiljøet

I sin kommentar skriver han: «Den nye motorveien skal bli så bred at de må sprenge vekk halve Tveitaåsen, det blir så mye stein at hvert eneste lille øysamfunn i Norge kan få seg fastlandsforbindelse. Motorveien blir liggende i dagen like under Sigrid Undsets vei, og lyden bærer oppover, så på Tveita blir det garantert mange billige leiligheter etter hvert.



Kanskje noe for medlemmene av Norges Døveforbund? Men trailerne må jo fram til Alnabruterminalen, og da spiller det ingen rolle om helvete bryter løs på Tveita».



– Det koster kanskje mer med en lang tunnelløsning, og jeg forstår at man vil spare noen milliarder. Men man kan ikke ødelegge det å bo på Tveita av den grunn, sier han.



Statens vegvesen har så vidt presentert sine planer for befolkningen.



– Å tre en slik motorvei inn et sted der man allerede har tre store fartsårer fra før er utrolig. Groruddalen med 140.000 innbyggere er på størrelse med Stavanger. Man ville aldri ha gjort noe slikt i Stavanger. Da ville man rett og slett blitt banket opp.



