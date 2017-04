Akers Avis Groruddalen har tidligere skrevet om Statens vegvesens forslag om Smalvollveien. Forslaget er å bygge en ny motorvei langs Smalvollveien med åtte felter for å avlaste dagens E6. Vegvesenet presiserer at motorveien ikke skal komme i tillegg til E6, men skal gjøre det mulig å bygge ned dagens veisystem. I tillegg er det planlagt en ny «Teisentunnel».



Denne tunnelen har to felt i hver retning som blir til sammen fire felt. Poenget med denne tunnelen er å redusere trafikken i Strømsveien, den tarmen som ligger ved siden av dagens E6 på Alnabru. Forslaget har skapt reaksjoner blant folk i området som gjør at det nå skapes en ny aksjonsgruppe på Tveita.



- Slik jeg ser det finnes det bare to alternativer; at Smalvollveien forblir som den er, eller at det lages en tunnel som munner ut mot Alna. Alt annet vil rasere hele bomiljøet på Tveita, og det er over 6000 mennesker som blir berørt, mener styreleder Tom Olsson i Luren borettslag.

Borettslagene sier ifra

Initiativtaker for den nye beboeraksjonen og miljøforumet er Cecilie Breivik Hansen fra Sørhellinga borettslag. Hun har fått med seg flere engasjerte; Roger Pihl fra Fjellhus vel, Marius Lübbe fra Sørhellinga, nestleder Kate Korseth fra Lønnealléen borettslag, Espen Luneng fra Lohøgda borettslag, og Tom Olsson.



En av problemstillingene er også den dårlige informasjonsflyten de mener vegvesenet har hatt med beboerne i området. Flere borettslag ble oppmerksomme på forslaget i november i fjor, men Breivik og Luneng fikk sjokk da de leste Roger Pihl sin onsdagsPhilsen «Legg dritten til Groruddalen».



- Da tenkte jeg bare oi! Det var helt nytt for oss, forteller Hansen.



Beboerne mener at en slik løsning i Smalvollveien vil ødelegge for bomiljøet på hele Tveita.



Man kan ikke bruke Smalvollveien som en ny E6 uten å sørge for at det blir skjermet. Om man går ned til Sigrid Undsets vei så hører man støy selv bak industrien nå, mener Olsson.

Vil ha et nytt beboermøte

Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) og nestleder Monique Nyberget Hiller (Ap) er også engasjert i saken. Sistnevnte bor også på Tveita.



- Planprogrammet for Manglerudprosjektet ble utvidet i ettertid, men vi har ikke fått vært med å legge føringer. Vi må svare på kritikken i etterkant, sier hun.



Statens vegvesen holdt et folkemøte 10. januar på Bryn skole om forslaget. Nå ønsker borettslagene og beboerne seg et nytt folkemøte som de kan stå for selv.



- Det å ha et beboermøte på Bryn er vel og bra, men det må også opp hit, mener Nyberget Hiller.



-Jeg frykter Statens vegvesen kommer til å svare at de er i ferd med å utrede planene, men det er noe med det å få inn innspill fra beboerne på Tveita uansett. Det er også mange som ikke fikk med seg denne saken før høringsfristen gikk ut, det er uheldig.



