Traktor rev lyktestolpe

Bydel Bjerke arrangerte læringstorg i Kulthuset Veitvet. Planen er å bli bedre kjent med hverandre på kryss og tvers. Bakgrunnen er at det er for lite kontakt mellom tjenestene.

Da det brant på Tveita skole for en tid tilbake måtte skolen ut med 200.000 kroner av undervisningsbudsjettet for å dekke utgiftene. Grete Horntvedt (H) tok saken om for høy egenandel til byrådet, som skal jobbe for en reduksjon.