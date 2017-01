Tverrforbindelsen er i planen

Status for planarbeidet er at det gjennomføres i disse dager en konseptvalgutredning (KVU) – noe som betyr en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder. I denne utredningen skal det stå om tverrforbindelsen i Groruddalen.

– KVU-en skal være ferdig før sommeren og jeg ser det ikke som naturlig å legge noen ytterligere føringer nå før den og KS1 er ferdig, og så vidt jeg kan se ligger tverrforbindelsen som en del av prosjektet, sier hun.

Forbindelser til dalen

I følge Oslopakke 3 står det at:« Kjerneområdet for KVU-arbeidet tilsvarer innsatsområdet for økt by- og næringsutvikling slik det er definert i Regional plan for Oslo og Akershus, med forbindelser til øvre delere av Groruddalen.»



– I Oslopakke 3 sammenheng inngår tverrforbindelsen som en del av prosjektet som heter «Baneløsninger Nedre Romerike.» Status for prosjektet er at det nå gjennomføres en KVU som deretter skal underlegges en kvalitetssikring (KS1), forteller Solli.

Betydelig sum

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) understreker at tverrforbindelsen er inne og at Oslopakken for første gang setter av en betydelig sum til Romeriksbanen.



Odd Einar Dørum kan selvsagt ønske seg en annen redigering av en tabell i et vedlegg, men det endrer ikke det faktum at den nye Oslopakke 3-avtalen som vi forhandlet frem før sommeren, for første gang setter av betydelige beløp til Baneløsning for Nedre Romerike, herunder tverrforbindelse i Groruddalen, understreker byråden.

– 750 millioner kroner av Oslos bompenger er satt av til dette prosjektet, hvor det nå utredes mulige alternativer. Jeg ser frem til å få den faglige utredningen på bordet slik at dette prosjektet kan utvikles til det beste for innbyggerne i Groruddalen.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.