Oslopakke 3 er en avtale om trafikksatsingen i hele Oslo og Akershus. I sommer kom revidert utgave med en forhandlingsgruppe bestående av Oslo-politikere og politikere fra Akershus. Avisen har tidligere skrevet om flere skuffende reaksjoner fra nærmiljøet i Groruddalen, blant annet at en tverrforbindelse på t-banen i Groruddalen ikke står skrevet i avtalen svart på hvitt. Det har fått folk til å reagere om den noen gang vil bli finansiert.

– Jeg forstår at folk i Groruddalen har vært bekymret for tverrforbindelsen rett og slett fordi man må grave grundig for å se at den er der. Riktig nok er det slik at byrådet sier den står i kolonnen for penger i Oslo under Romeriksbanen (tidligere Ahusbanen). Da er det viktig at den skal være med i praksis, sier Dørum.

Vil utfordre

Det har vært en politisk prosess i forkant av revidert Oslopakke 3 som ble presentert i juni i fjor. Denne forhandlingsgruppa har bestått av Høyre, Venstre, Ap og MDG. Styringsgruppa for Oslopakke 3 har også med Statens vegvesen med veidirektør Terje Moe Gustavsen og Jernbaneverket med direktør Elisabeth Enger, samt samferdselsbyråden og fylkesordføreren i Akershus. Dørum ønsker å utfordre politikerne til å fatte et vedtak som gjør det klart og tydelig at tverrforbindelsen er med.



Man må være helt sikker på at den inngår i en hver form for planlegging og utredning som handler om Romeriksbanen slik at den er med fra starten av i alle type planer. Det kunne skjedd slik Venstre foreslo i budsjettet for 2017 – å bevilge ti millioner fra kommunen for å «dytte» planleggingen videre. Det var ment som en provokasjon fra vår side. Vi visste det ikke kom til å bli vedtatt, sier Dørum.

Må vedtas tidlig

Det andre han mener bør gjøres er å stadfeste forbindelsen allerede i første styringsmøte.

– Det er styringsgruppa som i praksis styrer pengene, og min utfordring er at det blir et vedtak som sier at tverrforbindelsen i Groruddalen er en selvfølgelig del av Romeriksbanen og at all planlegging må starte nå og ikke vente. Det blir en mer gripelig sak i det øyeblikket de som har makta slår dette fast. Så er det opp til politikerne å avgjøre hva som bygges først.

– Venstre mener man bør bygge i Groruddalen og på Romerike samtidig. Da løser man forskjellige behov. Men det viktigste er å få tverrforbindelsen inn i et vedtak. Den kan ikke bare stå i en tabell.

Dørum har tidligere spurt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om han vil følge dette opp.



– Det vil han. Han er også villig til å følge opp med samferdselsbyråden. Løftene er der, men tydeliggjøringen mangler.

Jobber for diagonal

Dørum mener ingen tiltak i Oslopakke 3 er skjøvet ut mer i tid enn det må.



– Når det gjelder Romeriksbanen må vi sørge for at den kommer raskere. Venstres oppfatning er at det er viktig å starte Romeriksbanen på Romerike, men også samtidig i Groruddalen. Selv om Ahus ikke lenger skal være et lokalsykehus for Groruddalen om en stund, som Aker skal bli igjen, er det viktig å bygge disse forbindelsene, påpeker han.



