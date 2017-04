For Econa har valgt å gjøre noe med mangelen på undervisning og forståelse for økonomi for ungdomsskoleelever. Derfor har de nå fått økonomer til å reise frivillig ut for å ta opp den personlige økonomien med ungdommen.

På en frivillig basis reiser økonomer rundt på ungdomsskoler og forsøker å lære dem om økonomi med pilotprosjektet «Økonomiglede». Slik at de allerede i ung alder får kontroll over egne penger, forteller Hilde Kristoffersen fra Econa.

Hun hadde tatt med seg siviløkonomene Siri Farstad, som til vanlig jobber i Statoil og Terje Mollestad som er økonomisjef i Egmont.



- Det er kun to-tre av ti som får lommepenger hjemmefra nå til dags. Nå får unge heller det de trenger, eller foreldrene vippser for eksempel om de har bruk for noe.



- Det gjør at ungdommen ikke får en forståelse for pengebruken og ikke vet helt konkret hvor mye de bruker. Derfor ønsker vi å gjøre dem mer bevisste, forteller Farstad.

Samfunnsbevisste

Under besøket på skolen hadde derfor siviløkonomene tatt med seg en oppgave for elevene. Hvor de var nødt til å løse oppgaver om hvordan man kunne spare penger til en tur.



Jeg er faktisk imponert over elevene her. For de tok det veldig seriøst, og det var ingen som kom med tullesvar.



- De var engasjerte og aktive, og kom med løsninger som faktisk var veldig realistiske, sier Farstad.



Siviløkonomene mener at det er viktig at man faktisk tar opp temaet økonomi, også med de yngre.



- Det er egentlig veldig tabubelagt og flaut, det å snakke om hvor mye eller lite penger man har. Derfor ønsker vi å forandre fokuset, og også få de mer samfunnsbevisste, sier Mollestad.

Å lære seg det mest basise om økonomi er ikke så vanskelig. Det er rett og slett å ikke bruke mer enn man har. Og det tror jeg er viktig å lære i ung alder, så man ikke plutselig har masse lån når man er 18 år, sier Mollestad.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.