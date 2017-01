Grorud senter er et nærsenter og tar sikte på å ha et tilbud for befolkningen i nærområdet. Det har lenge vært på tide å oppgradere sentret, som i det siste har hatt mange tomme lokaler. Nå skal eierne Scala Eiendom gjøre nettopp dette.

Dette er noe vi har hatt lyst til over lenger tid. Vi vil at våre sentre skal være godt foretrukne lokalsentre og ha noe unikt og spesielt i sitt marked, forteller eiendomssjef Oddbjørn Oland i Scala eiendom.

– For å bli en bedre møteplass må vi ha et bedre serveringstilbud så folk kan komme for å spise og slappe av.

Flere serveringssteder

Grorud senter får dermed en sushi-restaurant, et bakeri og en kjøkkenbutikk i første omgang. Det er planlagt flere tillegg senere, men det kan ikke Oland gå ut med ennå.



– Bakeriet åpner til påske, i samme drakt som på Stovner Senter, med fine sitteplasser og elektrisk peis. Det skaper en hyggelig atmosfære for kundene. Osushi er godt kjent i Groruddalen og skal komme ved siden av Anexet pub på utsiden. Her blir det take away og nyoppusset restaurant. I tillegg kommer Kitch’n til Grorud. Den butikken vil skape gode impulser, sier han.

Fasaden skal pusses opp innvendig. Det skal gå fra å være hvite og kalde vegger til varme farger og fasader. Det blir også satt opp sittegrupper rundt omkring.



Ferdig til påsken

Arbeidet skal være ferdig til påske i 2017.



– Vi setter i gang allerede på mandag med oppgraderingen av senteret. Når senteret er ferdig til påske, vil senteret være oppgradert med nye fliser, shoppingfronter, himling og belysning, sier Oland.

Han mener dette er det riktige steget for Grorud senter å ta.

Oslo kommune har store planer for Grorud på lang sikt – det er et av de fem knutepunktene i Oslo. Vi ønsker også en utvidelse av sentret på langt sikt, men det er for tidlig å si noe om nå, forteller han.



Innvendig skal det også komme mer tilbud rettet mot hjemmetekstil, klær og sko.

– Vi kan ikke si noe mer om det akkurat nå. Vi tror oppgraderingen vil skille seg ut og at det kommer til å se helt annerledes ut her etter påske, sier han.

