Ja til Aker som lokalsykehus igjen! Det var en av de store sakene i 2016. Helseminister Bent Høie (H) og Frps Siv Jensen annonserte nyheten i sommer. Oslo Universitetssykehus (OSU) trapper tilsynelatende ned planene om giga-sykehuset på Gaustad. Aker Sykehus Venner kunne juble, men det er fortsatt usikkerhet rundt tidsaspekt og planer for Aker-tomta.



Finnes det rom i budsjettet? Under styremøtet til OUS den 17. februar anbefalte de salg til Oslo kommune av tomt for etablering av storbylegevakta, som betyr at kommunen skal oppføre og eie bygget. Planlagt ferdigstillelse er rundt 2021.



– Dette er viktig. For pasientene er det viktig med et helhetlig tilbud og godt samarbeid mellom kommunens helsetjenester og lokalsykehuset. Både Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst deltar i styringsgruppen for storbylegevakten på Aker, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus.

Konseptfase-start i juni

Storbylegevakten plasseres med gamle Aker sykehus og et nytt lokalsykehus på Aker som nærmeste naboer. Planene for nytt lokalsykehus på Aker har avisen skrevet om mange ganger tidligere. Et stort spørsmål er finansiering. I sommer ble det kjent at Høie sa ja til OUS sine planer om nytt regionssykehus på Gaustad, noe de fortsatt presser fram.



Dette vil koste penger. Omleggingen av sykehus-Oslo med Aker, Gaustad og nytt Radiumhospital har en prislapp på rundt 20 milliarder kroner. Da blir det fort et spørsmål om prioritering, selv om Helse Sør-Øst vil presse på statsbudsjettet og låne et betydelig beløp (70 prosent av pengebehovet). Om ett år skal de søke departementet om lån. Og så vil det ta rundt seks år etter det. Da kan det stå klart om bare syv år. Eller?



Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker pågår for fullt. Vi arbeider nå med nødvendige avklaringer som må være på plass før oppstart av konseptfase. Dette gjelder blant annet virksomhetsinnhold, dimensjonerende faktorer og tomteforhold. Beslutning om oppstart av konseptfase skal etter planen behandles i styremøte i Helse Sør-Øst 15. juni 2017, forteller hun.

Skepsis rundt Gaustad

Planen er at det skal bygges et 87.000 kvadratmeter stort sykehus på Gaustad der Rikshospitalet i dag ligger. Ullevål sykehus skal legges ned og selges. Mest sannsynlig blir det til boliger. Jan Bøhler (Ap) har snakket Aker sin sak lenge. Han er bekymret for tidsaspektet – og mener etableringen av storbylegevakta og nybygg på Aker må sees i sammenheng.



Han er også skeptisk til planene for Gaustad. Det hviskes i sykehusgangene om at det ikke vil være penger igjen i OUS-kassa til å bygge på Aker og Gaustad samtidig. Dette har administerende direktør Cathrine M. Lofthus i Hels Sør-Øst avvist flere ganger.



– Vi har forsert de opprinnelige planene fra OUS og arbeider nå for å bygge Aker og Gaustad i parallell. Vi ønsker å få på plass Aker samtidig med at vi bygger ut første etappe av regionsykehuset på Gaustad. Vi har investeringskraft til å bære dette, og mener en utbygging vil kunne skje i løpet av 2020-tallet, påpeker hun.



