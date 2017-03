Bydelen har «hermet» etter Bydel Østensjø. Målet med å samle alle inne i Kulturhuset er å finne nye måter å samarbeide på som til slutt kan gagne brukere av tjenester i bydelen.



– På denne måten kan vi bli bedre kjent med hverandre, snakke sammen, lytte og komme med gode ideer. Vi kan dele kompetansen, sier Katrine Sivertsen, prosjektleder for folkehelse i Bjerke bydel.



– Det er for lite kontakt mellom tjenestene. Nå skal vi også flytte hele bydelsadministrasjonen til Ulven, så da er det fint å samle alle nå, forklarer assisterende leder for oppvekst og kulturavdelingen, Anne Svello Knoph.

Laget en quiz

For at alle som jobber i bydelen skulle få sjansen til å delta ble programmet delt opp i flere deler. Bydelsdirektøren og Nysirkus Bjerke fikk stå på scenen, samt politiet.



– Vi har også laget en quiz som skal få folk til å snakke sammen, forteller Sivertsen.



Dette skjer fordi for å besvare alle spørsmålene må man innom hver stand.



– Det er en livlig måte å bli kjent på. Det er alltid lettere når man har et ansikt på folk, sier Svello Knoph.



– Dette er også første gang vi arrangerer en slik samling, og vi skal gjøre oss viktige erfaringer. Senere skal vi evaluere hvordan det hele gikk.