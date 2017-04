Arbeiderpartiet gikk til valg med å innføre eiendomsskatt på bolig og næring, noe de nå har gjort. Det har ikke bare gått knirkefritt. Avisen har skrevet om Alna ridesenter som må punge ut med 85.000 kroner i eiendomsskatt, og i tillegg er registrert som parkering. Furuset Forum har også fått betalingskrav. I Oslo vil ikke Høyre støtte seg til eiendomsskatt, selv om flere av de Høyrestyrte kommunene i Norge har eiendomsskatt fra før. De mener det er dyrt nok å bo og drifte virksomhet i Oslo. Finansbyråd Robert Steen (Ap) forsvarer skatten, og mener det ikke er fornuftig å dele den inn i små kategorier. Han mener også skatten skal være objektiv - det skal ikke bety noe hvem som eier eiendommen.



Nå vil Oslo Frp ha vekk alt, i hele Norge.



- Det betyr at vi kan fase ut eiendomsskatten i 2020 dersom andre partier slutter seg til oss, forteller Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp.

Rammer tilfeldig

Hågen Karlsen er vararepresentant til Stortinget. Han kaller eiendomsskatten for usosial.



- Hvorfor er dere imot eiendomsskatten?



Den er urimelig og rammer så forskjellig og tilfeldig. Den er også unødvendig, og det viser seg at kommuner med eiendomsskatt har gode inntekter fra før, sier han.

- Folk skattes fire ganger, først på inntekt, så dokumentavgift, så formueskatt på huset, og til slutt eiendomsskatt. Jeg kjenner selv til eldre som jages fra barndomshjemmet fordi de ikke har råd til skattene.



Oslo Frp mener retten til egen bolig er et grunnleggende menneskelig behov, ikke et primært skatteobjekt.



- Oslo krevde inn 254 millioner i fjor, og gikk med 1500 millioner kroner i overskudd, mener Hågen Karlsen.



- Byens innnyggere kommer til å bli flådd i åra fremover.

Furuset Forum betaler

Furuset Forum fått, i likhet med Alna ridesenter, fått krav om å betale eiendomsskatt, henholdsvis 101.000 kroner for forumet og 49.000 for tennisanlegget på Furuset. De kommer til å bruke klageretten sin og har tro på at det ordner seg.



- Vi har sendt inn klage som måtte gjøres før 11. april. Vi har stor tiltro til det politiske klimaet i Oslo, og regner med at det går i orden, forteller daglig leder Vidar Noreng i Furuset Idrettsforening/Furuset Sportsanlegg AS.



Han innrømmer at det ikke er like moro å betale en slik regning for så å måtte gå gjennom en papirmølle for å få pengene tilbake.



- Det er i utgangspunktet irriterende, og burde vært unødvendig, mener han.

Skaper stor usikkerhet

Venstres Guri Melby forstår ikke hvorfor kommunen ikke bare kan definere eiendomsskatten i kategorier som ikke skal skattelegges, som idrett og kultur. Hun kaller byrådets krav om eiendomsskatt på fritidstilbud for barn og unge for byråkratisk.



- Jeg synes det er veldig defensivt av byrådet å bare oppfordre ulike aktører om å sende en søknad om fritak, for mange med trang økonomi skaper dette stor usikkerhet, og de trenger mer forutsigbarhet enn som så. I tillegg er det jo veldig byråkratisk å la bystyret sitte å behandle mange hundre enkeltsøknader i stedet for å definere noen typer aktivitet som ikke skal skattlegges, som kultur og idrett, mener hun.



Les hele saken i vår eAvis og papirutgave med tilsvar fra Arbeiderpartiet.