Vil ha 76-bussen tilbake

I april i fjor kuttet Ruter busstilbudet for beboerne på Teisen og Fjellhus. Beboerne samlet 1600 underskrifter i løpet av en time, før de fremmet ett innbyggerforslag for bystyret.

I løpet av året som har gått har vi ført dialog med Ruter, men blitt avvist. Det er først da vi fremmet innbyggerinitiativet til bystyret de inviterte oss til dialog, sier leder Michele Bonafede i Fjellhus hageby vel.

– Det er fint at de hører på oss nå, men det kommer litt sent, sier han.



Etter omgjørelsen av kollektivtransporten har beboerne måtte kjøre bil for å komme seg dit de skal.



– Vi vil gjerne ta kollektivt. Siden det er en skolevei ønsker vi minst mulig trafikk, sier Bonafede.

Busset beboerne

Saken skal behandles i bystyret i dag, onsdag. Derfor gjennomførte Fjellhus hageby vel og Teisen park borettslag en aksjon i går hvor de kjørte buss for buss.



– Vi fylte en hel buss med folk som skulle kjøres forskjellige steder. Tanken var å kjøre folk som skal på jobb til Helsfyr og barna til skolen med buss. I tillegg er det flere eldre som skulle til Tveita senter som ble plukket opp, sier han.

Vi har fraktet over 100 mennesker hit og dit. Det viser engasjement og at savnet er stort.

Lange strekninger

Beboerne i området er spente på hvilket utfall behandlingen får.



– Vi håper dette er det siste som skal til for å vippe politikerne i riktig retning for å ivareta kollektivtilbudet på Teisen, sier Bonafede.



Ruter har lagt om bussruta på grunn av lange strekninger og smale veier.

Det er kun mulig å ha den tidligere bussruta i én retning. Noe som betyr at de som kom på bussen her måtte sitte på i en lang strekning, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

– Derfor ønsker vi å kjøre buss likt i begge retninger, sier han.

Hører nå med folk

Kommunikasjonsrådgiveren i Ruter har vært i dialog med Fjellhus hageby vel og Teisen park borettslag, og vet at det er misnøye.



– Det er en belastning for passasjerene å måtte sitte på bussen som kjører en lang runde, noe som også er en utfordring, sier Dahl Johansen.



Ruter er nå i gang med en markedsundersøkelse i området for å se om det kan gjøres noen endringer.



