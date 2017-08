VIL PRIORITERE AKER: Hans Olav Syversen (t.v.) og Arild Langtind i KrF er klare i sine taler; Aker må først i køen. I tillegg vil de legge vekt på å beholde kontantstøtten.

KrF ønsker å få fram at selv om Aker igjen blir et lokalsykehus, vil de ta opp kampen om at sykehuset får stå øverst på prioriteringslista. I tillegg beskytter de partiets ønske om å beholde og styrke kontantstøtten.

