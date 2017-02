Bystyre-politikerne peker på at Ulvenområdet har et større utviklingspotensial enn det som er lagt til grunn nå. Området er en del av planene for Hovinbyen i Groruddalen.



Plan- og bygningsetaten ønsker å endre veisystemet, legge ned Ulvensplitten, og legge Trafo-anleggets kabler ned i bakken. Lae Solberg og Farstad von Hall mener det må en samordning til for å få til en god byutvikling.



– Det var enighet om å gjennomføre Manglerudtunnel-prosjektet i Oslopakke 3- forhandlingene som gjør at Ulvensplitten kan bygges ned og legges under terreng. I tillegg jobber Statens vegvesen med å lage en mindre arealkrevende trafo-stasjon og oppgradere ledningsnettet. Det gjør at man kan utvikle området uten store strøm-master, stor trafikkstøy og uten et transformatorområde. Men da må kommunen på banen, sier Lae Solberg.

Må presse på for nedgraving

Han håper byrådet samler alle interessenter i et samarbeidsorgan.

Oslo kommune er nødt til å kjenne sin besøkelsestid. Her har vi en unik byutviklingsmulighet. Men hvis Statens vegvesen holder på med sitt, Statnett med sitt og at man ikke får tilstrekkelig presset på for å få gravd ned strømkablene i bakken kan man risikere å ikke få til den beste løsningen for lokalområdet, påpeker han.

Han og Farstad von Hall har nå sendt inn et privat forslag til bystyret. I saken ønsker de også at byrådet legger fram en sak for bystyret innen utgangen av 2017 om hvordan Ulven kan utvikles med nye boligområder.



– Jeg tror ikke det er uenighet om at dette er et utviklingsområde, men det er mange ulike aktører her. Jeg er overbevist om at dette ikke vil skje på en koordinert måte dersom alle holder på med sitt på hver sin tue, mener Lae Solberg.