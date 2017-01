Vil ha Omsorg+ på Stovner

Thorkildsen er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, noe som betyr at områder som omsorg+, hjemmetjenester for eldre, sykehjemsplasser, og eldreomsorg faller under hennes avdeling. Derfor var det stor oppslutning for møtet – som også tiltrakk seg noen ikke-politisk aktive eldre i bydelen.



– Det er så hyggelig å se at så mange har tatt turen for å høre om eldreomsorg, sier hun.



Byråden peker på viktigheten av Omsorg+-modellen, som kort fortalt er et bofellesskap for eldre med kantine, fellesrom og egne leiligheter. Det finnes flere av dem i Groruddalen – men ikke på Stovner.



Vi må få Omsorg+ på Stovner. Det er uforståelig at Stovner ikke har det. Jeg mener vi må tenke mer variert på hvordan eldre bosetter seg, mener hun.

Engasjerte beboere

Fram mot 2020 skal det bygges 900 Omsorg+. Byråden fikk også mange spørsmål fra ivrige Stovner-beboere. Problemstillinger som underbemanning på sykehjem, underfinansiert eldreomsorg og forebygging kom opp.



– Jeg vet pårørende sliter seg helt ut i eldreomsorgen og det er ikke rettferdig at det skal være en så stor belastning for dem. Det er derfor gledelig å høre at Bydel Stovner har tatt tak i hovedpersonene her og spør dem «Hva er viktig for deg?». Det tror jeg er et veldig godt spørsmål å stille, mener byråden.



– Jeg forstår at sykehjem er underbemannet. Det er et problem. Samtidig synes jeg det er viktig med varierte boformer. De som ikke må på sykehjem skal ikke trenge å komme dit, sier hun.



