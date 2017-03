Ahmed (21), Arin (21), Abdesalad (18) fra Wild X på Høybråten – en friluftsgruppe for ungdom fikk i oppgave å ta vannprøver av Fossumbekken sammen med Thomas (17) og Sebastian (17) fra Stovner Media. Resultatene av prøvene skal de presentere under klimakonferansen som Groruddalen Miljøforum arrangerer sammen med Naturvernforbundet og Global Kunnskap tirsdag 7. mars.



– Lenger ned i Fossumbekken er det mye bedre dyreliv. Vi vil finne ut hvorfor det er så forurenset her oppe og skal måle pH-verdien. Det er viktig å ta vare på miljøet her, og hvis bekken blir renset kan det være bra for friluftslivet, mener Ahmed.



Gutta i Wild X har vært ute en vinterdag før.



– Vi drar ofte på fiske-, jakt- og fjellturer.

Skal vise ungdommens engasjement

De er sammen med Stovner Media og Stovner Dreamworkers i et prosjekt som heter «Vår grønne dal».



– Det skal være de unges stemmer som blir hørt. Som man ser i Fossumbekken blir ikke miljøet her oppe alltid så godt ivaretatt. Det er viktig å vise at man ikke bare kan slippe ut alt man vil i vannet her uten at noen skal bry seg, sier Thomas.



– Det er ikke det at vi ungdommer i dalen bare sitter på rumpa og spiser kebab uten å gjøre noe. Vi er faktisk ute og bryr oss om Groruddalen og friluftslivet. Vi synes det er horribelt at man kan ødelegge naturen vår og slenge all dritten til oss som vi er vant med. Det er heller ikke nytt, det er ikke slik at vi i forrige uke begynte å bry oss om naturen. Wild X har drevet med dette i flere år. Det er først nå vi blir hørt, sier han.

Bryr seg om mer enn senter og fotball

Sammen skal de holde et foredrag under klimakonferansen.



– Da skal vi snakke om vannprøvene vi tar fra Fossumbekken. I vannet ligger både handlenett og fotballer. Vi vil si ifra at vi ikke synes det er greit at man ødelegger Groruddalen på den måten. Vi vil også vise at vi bryr oss om mye mer enn bare Stovner senter og fotball. Men det har ikke kommet så godt fram før nå, mener Thomas.



Under klimakonferansen blir det foredrag fra blant annet CICERO senter for klimaforskning og Plan- og bygningsetaten, som har flere prosjekter på gang i dalen.