 Årets morsomste seier

– Veldig morsomt å gå Young Star, både fordi det har litt finalefølelse og fordi det sendes på TV, sier Ane Uglem Mobakken, som kronet en rekordbra skisesong med seier i prestisjerennet på Oslos tak.



Men det startet litt kronglete for unge Mobakken, som ikke helt hadde fininnstilt siktet før første skyting.



– Ane er normalt ekstremt fokusert så fort startnummeret trekkes på, men akkurat denne gangen måtte hun skjerpe seg litt, sier trener og mor Bente Uglem.



Med to bom i sekken ut fra standplass var det duket for et lite rotterace frem til neste skyting.

Tung løype = perfekt

Ane Uglem Mobakken trener ofte i Holmenkollen, og er godt kjent i den bratte løypa. Når det i tillegg var sørpete og tungt føre, var scenen satt for O2-snapperen fra Ammerud, som føyk forbi motstanderne i motbakkene. Men så enkelt skulle det likevel ikke være:



– Jeg ble tatt igjen i hver eneste nedoverbakke. Da ble jeg irritert, og skulle ta dem igjen i neste motbakke.



Irritasjonen virket å fungere, og med fullt hus på siste skyting, gikk Ane ut på fjerde plass. Da var det ikke noe annet å gjøre enn å gå full spiker den siste sløyfa, og heve hendene i været etter en knallsterk sisterunde.



– Var det årets høydepunkt?



– Litt vanskelig å måle rennene opp mot hverandre, men det her var nok kanskje det aller morsomste å vinne.

Mest moro – litt kleint

Young Star skiller seg nemlig fra de andre av sesongens konkurranser ved å være en del av det store skiskyttersirkuset. Kameraer overalt, og oppvarming skulder til skulder med forbilder som Tiril Eckhoff og Emil Hegle Svendsen. Ane Mobakken hevder likevel at hun ikke lar seg affisere av den slags.



– Nei, at det er tv-sending og stjerner rundt i Kollen tenker jeg ikke noe over mens jeg går.



Men med seieren i lomma måtte hun brått tenke både mye og kjapt, for da var det nemlig duket for karrierens første tv-sendte intervju.



– Veldig morsomt å få et sånt seiersintervju.



– Hvordan var det å se seg selv på tv etterpå?



– Gøy å følge løpet, men intervjuet har jeg faktisk ikke sett. Det ble for kleint.



