Botta blir bok!

Norges første NHL-spiller. Et unikt hockeytalent. En lidenskap ingen kunne matche.

Historien om og livet til Bjørn «Botta» Skaare har grepet de aller fleste som fikk se hockeylegenden spille, og dermed var det kanskje uungåelig at det til slutt ville skrives en bok om puck-eleganten. Litt mer overraskende er det nok at boka føres i pennen av tre bergensere. Klaus Eriksen, Erik Throndsen og Øyvind Egaas bestemte seg til slutt for å gjøre alvor av prosjektet de tre barndomskameratene hadde snakket om i snart femten år.

– Vi var alle så heldige at vi fikk se «Botta» spille i Bergen, og ble umiddelbart fascinert av både spilleren og personen.

– Hvorfor skrive en biografi om «Botta»?

– Det er få historier som er like fascinerende som den om Bjørn Skaare. Det handler om store høyder og dyper daler, om en spiller og et menneske som gikk bort så altfor tidlig.

Lidenskapen

– Hva er det som gjør «Botta» så spesiell?

– Han hadde en helt unik innstilling til trening og kamp, en «drive» jeg ikke kan huske å ha sett maken til, mimrer Erik Throndsen.

– «Botta» var en mann av lidenskap. Uansett om det var trening, litteratur eller religion, så gikk han alltid inn 100% i det han hadde satt for seg, supplerer Klaus Eriksen.

Etter at de tre forfatterne begynte arbeidet, har de reist land og strand rundt for å finne ut alt de kan om ishockeyspilleren og mennesket Bjørn Skaare.

– Historien om Botta er en historie om besettelse og lidenskap, og nå har det blitt en liten besettelse for oss også.

– Alle har en historie

De siste månedene har de tre forfatterne brukt mye tid på å finne ut mer om mannen de fleste kjente som «Botta».

– Vi har intervjuet spillere, ledere og trenere fra tiden hans som aktiv utøver, og alle har vært fantastisk velvillige. Det som går igjen er at Bjørn Skaare rett og slett var en helt enestående hockeyspiller.

Til tross for «Bottas» legendestatus, mener Eriksen og Throndsen at det fremdeles er underkommunisert hvor god han faktisk var.

– Han var fullstendig suveren i Norge, i langt, langt større grad enn det Zuccarello er nå.

Wayne Gretzky ble en gang spurt hva han visste om Norge.

Da svarte han Bjørn Skaare, det sier vel sitt.



