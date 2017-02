Brødre på vei mot verdenstoppen

Viktor (18) og John Asp (20) tok nemlig hver sin sølvmedalje i prestisjestevnet US Open forrige helg. Brødrene beseiret begge velkjente navn på veien mot finale. Viktor konkurrerte i –74 kg klassen, mens John konkurrerte i –80 kg klassen. Prestasjonen til brødrene er noe utenom det vanlige i norsk målestokk.

Ja, dette er utrolige prestasjoner. De møter flere av verdens beste utøvere i sine klasser. Utviklingen deres har vært ekstremt god den siste tiden, det rått og få muligheten til å følge med på dem.

– En medalje i US Open er noe beste du kan oppnå utenom de store mesterskapene. Disse gutta kan bli så gode de selv ønsker, sier trener Khalique Rana.

Over all forventning

Yngstemann, Viktor Asp, er førsteårs-senior. Sølvmedaljen fra US Open kan sammenlignes med en andreplass i et verdenscuprenn i langrenn. Det er med andre ord en sjelden prestasjon av en norsk tenåring, siden taekwondo er nasjonalidretten i flere folkerike land i Asia.



– Jeg er veldig fornøyd. Forventningene mine var høye før konkurransen, men at det skulle gå så bra hadde jeg ikke trodd. Det var 1300 deltakere totalt. I min klasse var det 50 alene. En sølvmedalje i en G2-konkurranse gir stor motivasjon for videre satsning, sier Viktor Asp.

Gir selvtillit

Storebror, John Asp, har mer erfaring enn yngstemannen. Han er allerede et etablert medlem av landslaget. Han kunne heller ikke forutse at en sølvmedalje skulle bli med i bagasjen fra Las Vegas.



– Jeg ble bedre og bedre for hver kamp. Når jeg stadig slo utøvere som var bedre ranket enn meg gjorde det noe med selvtilliten. Jeg er utrolig fornøyd med prestasjonen.



– Sølvmedaljen gir meg også mange poeng på rankingen. Nå er jeg ranket som nummer 48 i verden, forhåpentligvis kan jeg komme meg innenfor topp 32, slik at jeg får delta i Grand Prix stevner, sier eldstemann, John Asp.



