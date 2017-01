Derbyet utsettes

Det melder Norges Bandyforbund i en pressemelding fredag morgen.



Oppgjøret skulle egentlig spilles i Apalløkkahallen i morgen, lørdag, men er utsatt på ubestemt tidsunkt.



Årsaken til utsettelsen er at motoren på en av basketkurvene i hallen er ødelagt og har låst seg i nedre stilling over målområdet.



Norges Bandyforbund har fått bekreftet av driftsansvarlig i Apalløkka Idrettshall at dette ikke vil la seg ordne før helgen, og har dermed sett seg nødt til å utsette kampen inntil videre.



Det kreves, i henhold til retningslinjer, minimum syv meter fri takhøyde over hele spillebanen for at en innebandykamp kan gjennomføres.



Bandyforbundet kommer tilbake med ny dato for kampen når den er bestemt.