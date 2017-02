Drømmen brast i siste runde

– Vi var med hele veien inn, men akkurat nå føles det bare skuffende, innrømmer en smått slagen Hasle-trener Philippe Juell etter helga.



Premisset foran siste serierunde var ganske enkelt. Med to seire i Trondheim ville Hasle/Løren klatre forbi Comet Halden igjen og innta den siste kvalikplassen bak suverene Nidaros. De siste kampene har dette virket å tynge litt på Hasle-spillerne, men ifølge Juell hadde gutta ristet det av seg til seriefinalen.



– Vi spilte rett og slett en kjempematch på lørdag og dundra løs hele veien. Den kampen kunne kjapt «bikka» andre veien, og da tror jeg vi hadde klart det.



Dessverre for gjestene viste Nidaros seg verdige førsteplassen på tabellen og kriget inn en ettmålsseier.



– Da ble skuffelsen desto større, for alle gutta følte at vi var så innmari nær ved å klare det.

Skuffelse og refleksjon

Etter «knokkelhockey» og utladning på lørdag, var det et litt energiløst Hasle-lag som entret isen i Leangen Arena til sesongens aller siste match.



– På søndag var sesongen vår over. I teorien kunne vi kriga oss til en tredjeplass på tabellen, men det var helt tomt etter lørdagen.



Philippe Juell tror det kan ta noen dager å riste av seg den verste skuffelsen etter å ha snublet rett før mål, men klarer likevel å se forbi den siste smellen.



– Selv om det oppleves som veldig langt unna akkurat nå, så er det faktisk andre året på rad at vi henger med helt der oppe.



Juell tror samtidig at spillerne kommer styrket ut av de siste ukene.



– Dette er utrolig god lærdom. Hver eneste kamp har betydd mye, og vi har fått kjenne skikkelig på trykket.



– Det er synd at det ikke ble oss i kvaliken, men det er nå en gang de to beste lagene som går dit. Tabellen ljuger ikke.



Ishockey, 1. divisjon, herrer:

Nidaros - Hasle/Løren 3-2 (1-0, 0-1, 2-1)

Leangen Arena

Tilskuere: 821

Mål for Hasle/Løren: Fredrik Thinn, Gabriel Gervais

Utvisninger: Nidaros 8x2 min, Hasle/Løren 5x2 min

Skudd: 28-36



PUCKENE:

••• Fredrik Thinn

•• Fredrik Løvdahl

• Gabriel Gervais



Nidaros - Hasle/Løren 9-5 (4-3, 3-0, 2-2)

Leangen Arena

Tilskuere: 610

Mål for Hasle/Løren: Stian Uttakleiv, Peter S. Andersen, Fredrik Thinn, Tim Mørk, André Sørvik

Utvisninger: Nidaros 1x2 min, Hasle/Løren 2x1 min

Skudd: 55-23



PUCKENE:

••• Peter Steinbø Andersen

•• Stian Uttakleiv

• Fredrik Thinn