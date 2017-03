Idrettens Hus – Nordbyen drives av Høybråten og Stovner IL (HSIL). De har i lengre tid vært i kamp for å motta midler i budsjettet til å kunne drifte tilbudet videre, men fikk midler til drift i budsjettet for 2017. Planen er å være et stort og inkluderende idrettshus med plass til alle barn og unge i nærområdet. Bjerke vgs. har inngått en avtale med HSIL om at de skal kunne bruke bygget når alt står klart. Derfor satte de i gang en konkurranse for å la elevene komme med de beste forslagene til utforming.



– Dette er en fin måte å jobbe med idrettsanlegg på. De tar ungdom på alvor og får vite hva de ønsker seg, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.



I auditoriet til Bjerke videregående skole fikk alle gruppene presentere sine tanker – og det ble trukket ut en vinnergruppe til slutt. Poenget var å samle alle ideene til Idrettens hus.



– Vi fikk høre fantastiske løsninger fra idrettslinjen på Bjerke Videregående. Gjett om vi gleder oss til fortsettelsen av Idrettens Hus Nordbyen, smiler nestleder i HSIL, Jon Schmidt.



Tar med innspill videre

Det er elevene ved linja Ungt entreprenørskap som fikk utfolde seg. Ideer som klatrevegg, biljard, sosial sone med kafé og air-hockey kom på banen, i tillegg til cageball og andre uorganiserte idretter.



– Det er fint å høre ungdom tenke så bredt og hvordan man kan få med de minste. Det var også mange som tok opp frafall i idretten og hvordan man kan forhindre det, sier byråden.



Hun skal ta med seg innspillene videre.



– Jeg er helt sikker på at HSIL kan bruke noen av ideene i utviklingen av Idrettens Hus, men jeg kan også ta med innspillene til videre utviklingen av flere idrettsanlegg i byen vår, sier hun.



I juryen satt også bryter-kongen fra Groruddalen, Stig-André Berge.



– Det er spennende å se hvor kreative gruppene er. De har både tenkt på det sosiale og på de som faller fra idretten. Det er mange som gjør det i Groruddalen, sier han.



