Lærerikt taekwondobesøk

Bydelsdirektør i Bydel Grorud, Øystein Eriksen Søreide, var intet unntak da han forrige uke fikk være med på flere av klubbens treninger.



- Det er første gang jeg ser på taekwondo, og det er imponerende å se hvor stor denne klubben er. Det er jo en relativt smal sport.



- Derfor er det veldig moro å se hva ildsjeler får til. At familien Oguz har klart å bygge opp et så stort miljø her er imponerende, sier bydelsdirektøren.



For med omlag 250 medlemmer i klubben og tre barnepartier skal du ha god kontroll for å få oversikt over alle barna. Men nettopp det er det ingen tvil om at hovedtrener Mikael Oguz har.



- Å se hva slags kaos det er i starten, med 50-60 unger løpende rundt, og så se hvordan Mikael får respekt og kustus på disse barna, er virkelig fascinerende.

Jeg synes det er veldig fint at barna lærer regler og har respekt for hverandre, sier Søreide.

Aktive barn

At barna blant annet lærer respekt, er noe bydelsdirektøren tror barna kan få nytte av også utenfor matta.



- Mange er jo skeptisk til kampsport, men her får barna beskjed om at det de lærer seg innenfor sporten blir i sporten.



- Samtidig tror jeg at den respekten de lærer her også kan brukes på skolen, sier bydelsdirektøren.



En av tingene bydelsdirektøren er ekstra fornøyd med, er at barna i tillegg til å få gode verdier de kan ta med seg videre, også holder seg i form.



- Vi er jo veldig opptatt av at barn og unge skal være aktive, og her holder de seg i form. Og i flaskene her er det kun vann, ikke noe saft, sier bydelsdirektøren.



- Områdeløftet på Ammerud har jo også vist seg å være en suksess, derfor gleder det å se at så mange av barna fra blokkene der er med, sier Søreide.

Gode trenere

Også leder i Grorud TKD, Leyla Oguz, er storfornøyd med hvor stor suksess klubben har hatt, men hun gir det meste av æren til lillebror Mikael.



- Vi er den beste taekwondoklubben i landet, og mye av det skyldes Mikael, som er utrolig verdifull for oss, sier Leyla.



For ikke bare er Mikael sportslig leder og trener for Grorud TKD, han er også assisterende trener på TKD-landslaget. Så da er det kanskje ikke så rart at klubben fra Grorud stakk av med hele ti gull i norgescupen nylig.



- Mikael er en elitetrener og utrolig dyktig. Derfor er det også så mange andre som er blitt dyktige. Flesteparten av de som trener her er fra Bydel Grorud, men det er også folk fra andre steder som kommer hit for å trene.



- Det som er ekstra unikt med Grorud Taekwondoklubb er at samtlige av trenerne i klubben har vært med fra de selv var yngre. Det tror jeg ingen andre klubber kan si, avslutter Leyla.