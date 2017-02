Med NBA i blikket

Bestekompisene Dennis Håland Granås (12) og Johannes Daniel Turpeinen (12) fra Høybråten bruker vinterferien sin på Apalløkka. Parkett og lay-ups er mye mer fristende enn diagonalgang og Kvikk-Lunsj for de to ivrige basketgutta.



– Vi driver bare med basket, det er det som er morsomt, sier de to bestemt.



Gutta er med på Ammeruds basketcamp, der unge fra hele byen har fått tilbud om å terpe litt ekstra på ferdighetene gjennom skoleferien. Dennis er godt kjent på Apalløkka etter å ha vært med på flere «camper», mens Johannes ble overbevist om å bli med for første gang.



– Det er her enda bedre enn vanlig trening. Vi er jo her fem timer hver dag og møter mange nye folk både på og utenfor banen, sier duoen.

Det viktigste er at det blir basket

At det er mange ukjente fjes på Ammeruds basketcamp er ikke tilfeldig, for klubben har invitert fra hele Oslo for å sikre at basketsultne unger kunne bruke vinterferien på driblinger istedenfor Netflix.



– Her om dagen var det en som kom helt fra Ålesund, ler Ammerud-spiller Marco Sanders, som gjennomfører campen.



– Jeg tror det er bra med spredning i klubbene. Da blir det ikke bare som vanlige treninger, og man får prøve seg mot nye motstandere, supplerer juniorspiller Nicolai Foss, som assisterer Sanders gjennom uka.



De to Ammerud-spillerne hadde gjerne sett at det var flere lokale deltakere, men det viktigste er uansett at det fylles opp i Apalløkka.



– Vi er fornøyde så lenge det blir basket!



