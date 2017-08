Nytt dansetilbud på Haugerud

LINEDANCE: Tone-Lise Teilman (til høyre) skal samarbeide med Laila Svendsen om å dra i gang linedance på Haugerud. Raymond Sarlemijn (til venstre) arbeider med utvikling av kurs for linedance-instruktører, og Alegra og Emilian hjelper mamma Tone-Lise på jobb. Anne Cathrine Røste fra Norges Danseforbund er glad for at denne avtalen er inngått.

Det er all grunn til å smile. Haugerud IF og Norges Danseforbund har undertegnet en samarbeidsavtale som skal bidra til utvikling av et stort og bredt dansetilbud på Haugerud. Klubben har allerede danseklasser, og nå utvides virksomheten med flere klasser og flere danseformer.

Du må være innlogget og ha gyldig abonnement for å lese denne artikkelen. Nyregistrerte brukere får 30 dager gratis tilgang.