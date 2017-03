Opprykk for Ellingsrud

- Vanvittig kult å dra i land opprykket. Det hadde vi ikke sett for oss i starten av sesongen. Heldigvis har vi bare blitt bedre og bedre. Opprykket er fullt fortjent, sier Jørgen «Bubba» Skaug Jensen.



Han er kaptein på Ellingsruds herrelag i innebandy. To runder før slutt er det nå klart at de rykker opp til 2. divisjon.



- Vi ligger på andreplass i 3. divisjon, avd. C, men serielederne fra Akerselva 3 kan ikke rykke opp. Nå ser vi fram til å klå nettopp Akerselva i sesongens to siste kamper. Da kan vi si at vi rykker opp med stil, sier «Bubba».

Godt samhold

Kapteinen forteller om en spillergruppe med mye godt humør og masse idrettsglede.



- Dette er en kremgjeng der unge som gamle trives i lag. Samholdet i laget er vanvittig bra, og lagmoralen er på topp. Her bidrar alle for lagets beste.





- Hva er lagets største styrker?



- Vi har en god blanding av gamle ringrever i gamet og noen fremadstormende talenter. I forhold til divisjonen vår er vi også overraskende godt trent, selv om det kanskje ikke ser slik ut.



- I tillegg har vi flere spillere med vinnerskaller på laget. Her er det mange «figurer» og mye temperament. I utgangspunktet er det vanskelig å skape et lag når 6-7 av spillerne alle skal være sjefer og har problemer med autoriteter, men vi har knekt den koden. Sammen har vi blitt dynamitt, skryter «Bubba».

Glade i å angripe

Så langt i sesongen står Ellingsrud med 97-76 i målforskjell på 12 kamper. Det vitner om et lag som er glade i å angripe.

- Ja, vi skal spille underholdende innebandy. Vi blåser om vi slipper inn mål så lenge vi scorer flere enn motstanderne. Denne sesongen har vi vært dyktige til å vippe en del av de jevne matchene til vår fordel.

- Det har utgjort forskjellen fra tidligere sesonger. Vi har levert mange solide prestasjoner i år, sier «Bubba».

- Fortjent opprykk

Spillende trener for laget er Vegard Hafstad. Han smilte fra øre til øre etter at opprykket ble klart.



- Veldig moro med opprykk. Jeg synes gutta fortjente dette. Det er en kompisgjeng med godt humør og massevis av positivitet som kan spille innebandy i tillegg, sier Hafstad.



Mer om hvordan Ellingsrud-gjengen ser for seg veien videre i eAvisen.