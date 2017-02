Roi de Groruddalen!

– For en herlig opplevelse! Det stemmer at jeg fortalte foreldrene mine at jeg skulle bli verdensmester i keeper. Jeg har forsøkt å oppnå noe lignende gjennom ti mesterskap for Norge, men nå var jeg i hvert fall i nærheten.

– Å få kunne løpe ut i en fullsatt finalearena med det norske flagget på brystet for å slåss om en VM-tittel var ekstremt stort. Et minne jeg aldri kommer til å glemme på tross av at det ikke gikk vår vei i finalen, slår Bjarte Myrhol fast.

Enorm overraskelse

Vestli-mannen, landslagskapteinen og Groruddals-patrioten var en sterk bidragsyter til at det «umulige» ble mulig under årets håndball-VM i Frankrike.Det norske landslaget, som i en årrekke har vært et nesten-lag, kom inn til turneringen på wildcard, men blåste motstander etter motstander av banen med gladhåndball, lagmoral og samhold. Med Bjarte Myrhol i spissen kom de seg etter hvert til finale mot verdens mestvinnende landslag på herresiden, Frankrike.

– Finalen var som sagt en spesiell opplevelse, men med sluttresultatet i minne er det vanskelig å ikke si noe om semifinalekvelden vår mot Kroatia også. På sett og vis ble det den store kvelden for oss. Det var da vi brøt barrierene, sier Bjarte Myrhol.

Mer og mer moro

Ingen, ikke engang de største optimister, hadde noen tro på de norske herrene før årets VM, men anført av hærføreren fra Groruddalen fikk Norge en fantastisk reise.

– Mesterskapet var en opptur fra start til slutt. Vi ble bedre og bedre utover i turneringen og fikk det mer og mer moro. Et eventyr for oss alle, oppsummerer Bjarte Myrhol.

Ydmyk over rosen

Han var selv blant spillerne som høstet de beste kritikkene. Kamp etter kamp gikk han på med innsats, råskap, tæl og tydelige lederegenskaper, og gang etter gang ble han hyllet av både medie-hus og et håndballinteressert publikum. Selv ble han overveldet av all rosen.

– Det kokte litt underveis. Særlig etter semifinalen mot Kroatia. Da var det umulig å ikke få med seg hva som skjedde hjemme i Norge. Jeg har fått mange fine ord rettet mot meg både som spiller og som person, og jeg kan ikke beskrive hvor stor pris jeg setter på det.

– Jeg er en sportsglad gutt selv, og jeg setter stor pris på norsk idrett hvor vi har mange sunne og fine idoler som er ydmyke og driver på et godt nivå. Å bli nevnt i samme setning som dem er jeg ekstremt ydmyk over, sier han.

På All Star-laget

I tillegg til VM-sølv og hyllest ble det også en plass på VMs All Star-team for Bjarte Myrhol. Akkurat det smakte godt.

– Det har vært en drøm for meg gjennom ti mesterskap, og jeg må ærlig innrømme at det var et av mine personlige mål før mesterskapet, sier Myrhol som også hadde med seg Sander Sagosen og Kristian Bjørnsen som norske innslag på laget.



– Ikke verst for en gutt fra Vestli som drømmer om å bli verdensmester i keeper?

– Nei, i grunnen ikke. Min historie viser jo at man kan komme seg ut på de store scenene selv om man er fra Groruddalen.Akkurat det trigger meg, og jeg håper det jeg gjør på håndballbanen kan være med å rekruttere flere håndballtalenter, sier Myrhol bestemt..

Ti mesterskap til?

– Du er 34 år, men uttalte etter finalen at du har mange år igjen på håndballbanen?

– Ja, definitivt! Jeg har ikke lyst til å la dette toget kjøre av sted uten å få være med på flere slike opplevelser. Jeg tar gjerne ti mesterskap til så lenge helsa og ferdighetene tilltater det og familien synes det er ok at pappa er borte en måned.



– Og en dag vender du kanskje hjem til Stovnerhallen og Vestli, eller?

He, he! Det tror jeg ikke blir aktuelt med det første. Det jeg imidlertid kan love, er at jeg på en eller annen måte skal inn og hjelpe til med talentene og utviklingen av håndballen i Groruddalen, sier Myrhol.

Fantastisk utvikling

Bjarte Myrhols prestasjoner og væremåte gikk som sagt ikke upåaktet hen hjemme hos det norske folk. Heller ikke hos gamle venner i Vestli håndball. Dagens A-lagstrener Tom Erik Hansen hadde, sammen med Wiggo Thorsen, landets store håndballyndling på juniorlaget som kom seg til NM-finale i Myrhols yngre dager. For ham er det fantastisk å se hvordan utviklingen til Bjarte har vært.

– Hvordan Bjarte har vokst fra å være en svært talentfull, men nokså surrete og distré type i Vestli til å bli en suveren ener og leder på landslaget er helt utrolig.

– Før var han alltid typen som hadde glemt shorts eller sokker hvis ikke moren hans hadde pakket baggen. Nå er han leder og frontfigur for verdens nest beste landslag. Han er kaptein med stor K! Reisen hans fra Vestli til verdenstoppen har vært helt enestående, sier Tom Erik Hansen.

Aldri gitt opp

– Hvorfor har han lykkes?

– Han har et godt og solid grunnlag hjemmefra i blokka på Vestli. Hos oss kom han inn og var en del av Vestli-miljøet vi er så stolte av. Selv om han ikke var så lenge hos oss før han ble hentet av større fisk, tror jeg han fikk gode impulser i Stovnerhallen, og den dag i dag snakker han alltid om at han er fra Groruddalen og hva det har betydd for ham.

– Så har det selvfølgelig mye med Bjartes egenskaper å gjøre. Ikke bare har han hatt talent for håndball, men han har hatt et stort talent for aldri å gi seg og å trene godt. Han har kriget seg til å bli en av verdens beste spillere. På veien har han tatt til seg en lederrolle, og han er nå er av verdens beste og mest voksne spillere. Han betyr enormt mye for dette landslaget, sier Tom Erik Hansen.

– Et godt menneske

– Hva tenker du om standingen Bjarte har i det norske folk etter dette mesterskapet?

– Det tenker jeg er fryktelig fortjent! Bjarte har gang etter gang ofret seg og gitt alt for Norge. Selv om det ofte har gått skeis, har han alltid hatt gode ord og en klem på lager. Den standingen han har bygd seg opp i håndballverdenen kommer ikke kun på grunn av håndballferdighetene hans, men også på grunn av innstillingen hans og mennesket han er. Det er grunnen til stjernen han nå har fått.

– Kort fortalt en glitrende og dedikert håndballspiller, men også et like godt menneske, sier Tom Erik Hansen som også legger til at Bjarte er en mye større stjerne ute i Europa enn det vi er klar over i Norge.



