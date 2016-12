Satser i Rommen

– Vi går inn med hud og hår! Vi vil bygge et ungt og bra A-lag på Rommen som kan ta store steg de neste årene, slår Kjell Sverre Hansen Wold og Petter Halvorsen fast.

De er Rommen SKs nye A-lagstrenere, spillerutviklere og klubbutviklere og har store planer for framtiden på Stovner.

– Her håper vi å få flest mulig av barna inn i idretten og gi alle et godt miljø samt et strukturert og faglig godt fotballtilbud. Vi vil satse på barnefotballen og legge til rette for å utvikle gode enkeltspillere som etter hvert kan ta steget opp i takt med at vårt A-lag bli bedre.

– Samtidig vil vi utvikle trenerne i de yngre avdelingene i klubben og dele av vår erfaring og kompetanse. Dette håper vi vil være med å utvikle Rommen SK til nye høyder, sier Kjell Sverre Hansen Wold og Petter Halvorsen.

Bred kompetanse

De nyansatte trenerne, som begge jobber på Bjerke VGS, er ikke ukjente for dalens fotballtilhengere. Groruddølen Kjell Sverre Hansen Wold har vært en profilert trener, assisterende trener og spillerutvikler i både Romsås, Stabæk, Hønefoss, Manglerud Star, Follo, Kolbotn og Skeid. Petter Halvorsen har fulgt Hansen Wold i de fleste prosjektene som assisterende trener, spillerutvikler og spiller.

Sammen har de en ganske imponerende track-rekord med spillerutvikling. For eksempel noen av de gyldne Skeid-årgangene med Dawda Leigh, Mohammed Abdellaoue og Daniel Braaten.

– Vi møttes da Kjell hentet meg til Skeid. Siden den tid har vi jobba sammen i mange år. I Rommen vil min rolle første og fremst være som spillerutvikler på A-laget, mens Kjell har et mer overordnet ansvar både for førstelaget og utviklingen av hele klubben, sier Petter Halvorsen.

– Årets julegave

Leder i Rommen SK, Espen Myrbakken, er strålende fornøyd med å ha fått duoen på plass og kaller ansettelsen en julegave til alle som er glad i fotball, Stovner og Rommen.

– Klubbens styre har de siste årene lagt ned mye arbeid i å legge til rette for å utvikle og bygge opp Rommen Sportsklubb. Med solid støtte fra Bydel Stovner og Oslo Idrettskrets i tillegg til stor egeninnsats har vi kommet til et punkt hvor resultatet av dette arbeidet nå begynner å bli synlig. I første omgang med denne ansettelsen.

– Ikke bare har vi fått bedre administrative rutiner. Nå får vi også på plass det viktigste for et idrettslag, nemlig muligheten til å bedre det sportslige tilbudet til spillerne, sier Myrbakken.

