Satser mot EM i England

Hvis du forbinder hestesport bare med stive rygger og flosshatter som paraderer sakte gjennom en løype, så er Ine Nyhuus den rake motsetning. Som utøver i Mounted Games sitter hun svært sjelden stille på hesteryggen, der det handler om av- og påhopp i fart, slalåmløyper og generell action.

– Mounted Games er en sport som utføres i høy fart, og det eneste som teller er å være førstemann over mållinja, forklarer Nyhuus.

På Alna Ridesenter er det nettopp det nittenåringen legger ned utallige treningstimer for å få til, etter å ha bestemt seg for å satse fullt på sporten.



– Nå er det «all in»!

Det store målet

I august avholdes EM i England, og Ine Nyhuus tenker på mesterskapet hver gang hun plukker opp en flaske eller stabler kopper fra hesteryggen.

Jeg har tro på at jeg blir valgt ut, og det er EM jeg jobber for hver eneste dag.

Siste hinder er nemlig landslagssamlingen i mars, der Ine er en del av satsingsgruppa. Selv om Mounted Games er en relativt ung sport i Norge, understreker Nyhuus at landslagskollegaene hennes holder et høyt nivå.



– Det er mange sterke uttøvere blant de 19 i satsingsgruppa, men jeg håper og tror jeg har en god sjanse til å bli valgt ut.

Tatt store steg

Grenleder for Mounted Games i Norsk Rytterforbund, Eivind Kjuus, bekrefter at Nyhuus fort kan få en positiv beskjed på landslagsuttaket.

– EM er absolutt innen rekkevidde for Ine, men vi må gjennom vintersamlingene våre først, og så tar landslagstrenerne ut laget helt til slutt.

Han har latt seg imponere av Veitvet-jentas fremskritt på hesteryggen etter at hun valgte å satse skikkelig.

– Ine er en veldig dedikert og ivrig rytter, som har utviklet seg veldig de siste to årene. Neste steg blir å trene enda mer, og forhåpentligvis bli enda tryggere på seg selv.

Eivind Kjuus sier at han er glad de har med personen Ine Nyhuus i satsingsgruppa, ikke bare utøveren.

– Hun er alltid blid og positiv, hjelpsom og lærenem. Det er naturligvis konkurranse i gruppa, men den sosiale biten er også viktig, bare se på kvinnelandslaget i langrenn. Viktig å ha folk som Ine i gruppa, og vi er veldig glade for at hun er med oss.

Hva skal til?

Mens Ine Nyhuus venter i spenning på landslagsuttaket, er det ikke annet å gjøre enn å terpe og trene inne på Alna Ridesenter.



– Jeg legger ned mye tid i dette, og det må til hvis man skal bli god.

– Hva er det som kreves for å nå helt opp i Mounted Games?



– For det første trenger man en god ponni, som liker å konkurrere. Og så må det naturligvis være god kjemi og et bra forhold mellom rytter og ponni.

Og her mener Ine Nyhuus at hun har et lite ess i ermet, for ponnien «Flicka» får de absolutt høyeste skussmål.

– «Flicka» er utrolig snill og flink, og du finner rett og slett ikke en greiere ponni enn henne, smiler Ine.

Se bildet større PUST I BAKKEN: Ine Nyhuus med «Flicka».



I tillegg til samhandlingen mellom ponni og rytter er Mounted Games en fysisk krevende idrett, så utøverne er nødt til å være godt trent.

– Man må være sterk både mentalt og fysisk. Dessuten er det ingen ulempe å ha god koordinasjon når det bærer opp og ned fra hesteryggen, kopper skal stables og flasker plukkes opp.

Uvurderlig støtte

Selv om EM-billetten fremdeles ikke er sikret, har man klokkertro på Ine på Alna Ridesenter. Både treningskompis Sindre Loudini og Ines mor Elin har tro på at det blir EM-tur for Nyhuus.



– Det gleder vi oss masse til, selv om så store mesterskap er litt ukjent terreng, sier Elin Sundsby.

Ine innrømmer at det er deilig å ha all denne støtten i ryggen, og hun retter en enorm takk til foreldrene for all hjelp gjennom årene.



– Det ville vært umulig å få til dette uten dem. Mounted Games er en del av Norsk Rytterforbund, men det flommer ikke over av midler, og det ville være utrolig moro hvis noen har lyst til å sponse litt.

Inntil videre opptas sponsorplassen på salen av et britisk flagg.